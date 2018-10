FALLECE VIGILANTE QUE FUE HERIDO EN ALTERCADO FRENTE A KARAOKE BE

2:48 a.m.

Marlon Alfredo González Tenorio falleció la madrugada de este martes tras diez días de permanecer en estado delicado por haber recibido un balazo en la cabeza, producto de un altercado entre dos hombres frente al Karaoke Be, Bello Horizonte. El occiso fue operado un día después del suceso, en el Hospital Antonio Lenín Fonseca y posteriormente fue trasladado al Hospital Militar, donde permaneció en la Unidad de Cuidados Intensivos. Lee también: Admiten acusación contra autor del disparo al vigilante del Karaoke Be El cuerpo de González fue trasladado a Medicina legal, para practicarle la autopsia y ampliar la acusación a Homicidio imprudente contra Guadamuz. Los hechos El autor de los disparos fue identificado como Nicolás Navas Somarriba de 40 años, quien después del hecho huyó con dos acompañantes en una camioneta Mitsubishi color negro placa M170-902, sin embargo fue arrestado momentos después por la Policía Nacional en la entrada al nuevo Hospital Militar, donde pretendía atenderse una herida y golpes en el ojo derecho, que sufrió luego del altercado. Gonzáles era vigilante del Karaoke Be, Bello Horizonte. El hombre de 40 años, recibió el disparo cuando quiso minorar la pelea entre dos sujetos en las afueras de su lugar de trabajo hacia la madrugada del sábado 2 de junio. Familia reclama justicia Álvaro García, abogado del ahora fallecido Gonzáles aseguró que la familia le indicó proceder para ampliar la acusación, por lo que piden 20 años de prisión. Prevén que el dictamen de Medicina Legal se de a conocer en el menor tiempo posible.