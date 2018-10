26, Agosto, 2016 26, Agosto, 2016 10:49 a.m. 10:49 a.m.

HOMBRE CARGA CADAVER DE SU ESPOSA POR KILÓMETROS PORQUE NO TENÍA DINERO PARA TRANSPORTE

Un hombre en la India cargó el cuerpo de su esposa por kilómetros después de que el hospital donde murió supuestamente no hubiera proporcionado una manera de transportar su cuerpo de vuelta a su pueblo. Sin el dinero para alquilar un vehículo, Dana Manjhi caminó por 10 kilómetros a pie llevando a cuesta el cuerpo sin vida. En las temperaturas húmedas y sofocantes del verano, alzó sobre sus hombros el cuerpo de su mujer, envuelta en una sábana de color azul. Estaba acompañado por su hija de 12 años de edad que no paraba de llorar. Su esposa, Amang Dei, de 42 años, murió de tuberculosis este martes por la noche en un hospital en el estado oriental de Odisha. Manjhi y su hija tenían unos 50 kilómetros por delante para llegar a su pueblo cuando los transeúntes llamaron a un periodista local. El periodista de Odisha TV Ajit Singh los encontró y registró en video las imágenes que han sido ampliamente compartidas por toda la nación. "Estoy llevando el cadáver de mi esposa porque soy pobre y no puedo pagar un vehículo. Le dije lo mismo a las autoridades del hospital. Ellos dijeron que no podían ofrecerme ninguna ayuda", dijo Manjhi. El hospital negó la información de que no se le dio transporte. Un funcionario del hospital le dijo a CNN que ni siquiera saben cuándo Manjhi se llevó el cuerpo de su esposa. "Nadie sabe cuándo su marido la llevó fuera del hospital", dijo el doctor Lal Jaghu Agarwal, funcionario asistente del distrito médico en el hospital de Kalahandi. "Su muerte no fue confirmada por el médico de guardia y no se emitió el papeleo de salida. El personal de guardia del hospital no fue informado". "Hemos ordenado una pesquisa y se tomarán acciones debidas si ocurrió cualquier irregularidad", dijo.