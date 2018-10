28, Agosto, 2016 28, Agosto, 2016 8:05 a.m. 8:05 a.m.

PESCADORES SIGUEN DESAPARECIDOS EN LITTLE CORN ISLAND

Los pescadores Edward Taylor Morgan y Orlando Terry Green, continúan desaparecidos desde el lunes 22 de agosto, en aguas de little Corn Island. Taylor y Terry partieron alrededor de las siete de la mañana y hasta la fecha no se han encontrado, por lo que sus familiares sospechan de sufragio. “La Naval dice que los están buscando, pero no han encontrado nada, ni del barco (lancha), por eso tenemos la sospecha que hayan naufragado", dijo Nadeska Cutbert, ex pareja de Taylor Morgan. “Hace unos cinco días hubo rumores de que los habían encontrado en Costa Rica, pero una amiga se puso en contacto con la guardia costera de allá y ellos nos sabían nada, por eso queremos que los sigan buscando”, demandó.