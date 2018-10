29, Octubre, 2016 29, Octubre, 2016 3:26 a.m. 3:26 a.m.

FAMILIAS AMENAZADAS POR UN PANAL DE ABEJAS AFRICANIZADAS

Al menos 30 familias que transitan hacia el Barrio Granadino Madre de Dios piden a las autoridades de la localidad que destruyan un panal de abejas africanizadas que está por una zona donde transitan. “Tenemos más de dos semanas con este problema, no tenemos tranquilidad porque en cualquier momento puede suceder algo terrible, tememos por nuestras vidas y por la de los más pequeños, el panal de abejas es muy grande y se está extendiendo y eso es alarmante para nosotros”, relató César Balladares a END. “Queremos respuestas por parte de las organizaciones, hemos hecho muchas llamadas y no recibimos respuesta alguna, hasta que ocurra una desgracia van a venir, no podemos estar exponiendo nuestras vidas”, exigió Claudia María Urbina, una habitante del barrio.