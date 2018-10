HOMBRE CELOSO INCENDIÓ CASA DE SU EX PAREJA

Lee también: ACUSADO POR DOBLE HOMICIDIO IMPRUDENTE ADMITE HECHOS

Osman Samuel Acevedo Castro, de 27 años,Yajaira Mercedes Ramos Martínez, de 36 años, en el barrio Hugo Chávez. El hecho ocurrió cuando“buscando pleito”, declaró Yajaira, quien además asegura que Osman es “”. La mujer habitaba la casa construida de zinc, junto a su hija de 8 años, fruto de relación con Acevedo, indica El Nuevo Diario.“Él comenzó el pleito reclamándome del porqué mis hijos grandes habían llegado a la casa y como andaba buscando el cuchillo, tuve miedo y salí escondida con mi hija, me fui donde mi abuela, cuando me avisaron que, pero él (Acevedo) no dejó que los vecinos lo apagaran”, relató Ramos. “No deja que nadie me venga a visitar, ni mi familia, ni la familia de él, tampoco puedo hablar con algún vecino. Hace poco me despidieron de mi trabajo, porque él llegó a hacerme el show”, dijo. “Yo le había dicho a ella que mejor se vaya, antes demejor quemo mi casa. Cree que una hija me iba a amarrar”, dijo Acevedo. Foto: END