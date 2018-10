DENUNCIAN A CONDUCTORES DE BUSES EN MERCADO ROBERTO HUEMBES

4:54 a.m.

Adolfo Antonio Martinez Medina, acusó al Ministerio de Transporte e Infraestructura (MTI), por estar coludido con los transportistas.

Largas filas de ciudadanos habitantes de la ciudad de Rivas, se vieron en una denuncia que llegó al Facebook de 100%Noticias, quejándose porque los conductores de buses, no quieren dejarlos subir, puesto que están moviendo únicamente a personas que viajan a Peñas Blancas. El ciudadano que se identificó como"Pasajeros de Rivas sin poder viajar; solamente los que se dirigen a la frontera de Peñas Blancas; el MTI (es) cómplice con los conductores. Recibe mordida por conductores hoy sábado para solo llevar pasajeros hacia la frontera; los de San Jorge, Rivas los mandaban a los rutiados", denunció Martínez. Denuncian a conductores de buses from Houston Castillo on Vimeo