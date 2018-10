BUSERO QUE CAUSÓ MUERTE DE EDUARDO BOLAÑOS, PIDE QUE LE REBAJEN LA PENA

Esta mañana se llevó a cabo en el complejo Judicial de Managua, la audiencia de apelación presentada por Douglas Hernández Mendoza, el conductor del bus que causó el accidente de tránsito donde perdió la vida Eduardo Bolaños.

El busero solicitó a la jueza Tania Galo la reducción de la pena de cuatro años, a 6 meses de prisión. El pasado 23 de diciembre, un juez del municipio de El Crucero condenó a Hernández Mendoza, por el delito de homicidio imprudente.

https://twitter.com/donaldo100nic/status/842751950730989568

El día del accidente, el acusado conducía el bus placa M208992 y aventajó cerca del kilómetro 14.5 de carretera Sur en doble línea amarilla continua, estrellándose de frente con el carro placa CZ 10086 que conducía Eduardo Bolaños, de 29 años.

El conductor, admitió la responsabilidad por lo que su defensa solicitó la reducción de la sentencia, sin embargo, sus contrapartes alegaron que su admisión de los hechos no fue presentada en el momento procesal pertinente.

Nadia Tchmyreva, pareja de Bolaños quien se encontraba presente en la audiencia, rechazó la actitud del acusado, considerando que su actuación buscaría reducir su condena, más no es una muestra de arrepentimiento.

“Ese es el problema, que no les importa si matan a alguien; no es que no quieren matar a nadie, es que no les importa si alguien muere porque saben que no van a ser ellos”, dijo Nadia.

Tchmyreva expresó que reducir la pena a Hernández Mendoza enviaría un mensaje equivocado a los conductores irresponsables.

Sería el 24 de marzo, que la jueza Galo resolverá si reduce o no la pena de 4 años a 6 meses de prisión a Douglas Hernández Mendoza.