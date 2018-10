MUJER HABRÍA SIDO DECAPITADA POR EXMILITAR, SEGÚN FAMILIARES DE JOVEN

9 a.m.

Karla Patricia Rostrán Estrada —la mujer encontrada—habría sido decapitada por un exmilitar, según denunciaron familiares de la mujer de 34 años al diario HOY. La fémina fue reconocida por medio dey la vestimenta.Según la versión del medio digital, la cabezaFamiliares de Rostrán aún están en espera de los resultados de los exámenes de ADN. Entre tanto un fuerte despliegue policial se presentó apara hacer búsqueda del cráneo. La fémina que había sido reportada como desaparecida desde el 10 de agosto junto a su esposo el ex militar Francisco Ariel Mercado mientras participaban en una actividad religiosa sufría maltrato, según denunciaron a 100% NOTICIAS, familiares de Estrada. "Él era muy agresivo, no quería que fuera a ningún lado. Lo denunciaba pero siempre un comandante mayor le decía que lo iba a sacar; puso tres veces denuncias y no le hicieron caso, siempre lo sacaban", dijo en medio de lágrimas Natalia Rostrán, hija de la presunta víctima.

