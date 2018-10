BUS QUE SE HUNDIÓ EN RÍO NO TENÍA FRENOS DE EMERGENCIA

La jefa de Tránsito Nacional, Comisionada General Vilma Reyes reiteró que el, en el departamento de Río San Juan se debió a un, y a que la. El chofer de la unidad que cubría la ruta Buena Vista-Boca de Sábalos en el municipio de El Castillo, ya fue remitido al Ministerio Público por el delito deen perjuicio de nueve personas. “El caso está por homicidio, en los juzgados ya se presentó y nosotros estamos trabajando cada uno de los detalles y de los riesgos”, declaró Reyes.Las autoridades están analizando esta situación atípica y revisarán elde transporte colectivo y vehículos de carga. “Este bus sí tenía frenos, pero frenos de pedal, no tenía frenos de emergencia (…) Estamos revisando experiencias, porque de este tipo (de accidentes) no hemos tenido ninguna experiencia, es la primera vez que se nos da una situación como esta”, señaló. “Esta semana para nosotros fue muy dolorosa y estamos estudiando en detalle, no solo ese bus, estamos revisando bus, camiones y orientando a nuestros jefes de tránsito en los 153 municipios del país revisar con los conductores, con los jefes de vehículos el estado mecánico”, agregó la Comisionada. Por su parte el Subdirector de la Policía Nacional, Comisionado General, también lamentó la muerte de las nueve personas, señalando que esta fue causado por la“Tenemos el caso lamentable, nos unimos al dolor de las familias de los nueve fallecidos en el departamento de Río San Juan (...) ¿Cuál fue la causa de este accidente?. La causa fue la negligencia total del conductor”, dijo Díaz. “En una pendiente, sin frenos de emergencia, le pone como cuña a las llantas una piedra, la piedra se fractura y con los pasajeros montados en el bus, se va dentro del río, ocasionando nueve muertos”, comentó. “¿Se pudieron evitar esas nueve valiosas muertes?Sí se pudieron evitar. Si ese conductor hubiera sido responsable. ¿Cómo se le ocurre, en una pendiente, dejar un bus y poniéndole como cuña una piedra y sabiendo él ,que el sistema de emergencia no funciona”, señaló. Vilma Reyes indicó que en lo que va del año, esto sin incluir las nueve víctimas que dejó el