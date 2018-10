EXBOXEADOR DEFIENDE A MUJER QUE ERA GOLPEADA POR 2 HOMBRES

El boxeador Bismarck “pastelito” Alfaro quien hace cinco años dejó el boxeo profesional, hizo a un lado su venta de pasteles para impedir que dos hombres en estado de ebriedad continuarán golpeando a una mujer en el mercado capitalino Iván Montenegro. El joven dijo a 100% Noticias que al ver que dos borrachos atacaban a una mujer, se tuvo que meter a defenderla, “Yo le dije de buena manera ‘dejá a la mujer, dejá a la mujer’, pero le siguió pegando, entonces me dio coraje, indignado lo agarré a golpes. Creo que (eso) lo haría por cualquier mujer que mire que la están golpeando”. Alfaro contó que muchas personas que estaban en el lugar no interfirieron en la pelea cuando atacaban a la fémina, pero sí lo hicieron cuando él golpeaba a los hombres, pues le decían que ellos estaban borrachos, “lo que me indigna es la misma gente que me decía ‘dejalo porque está bolo’, ¿y porque está bolo va a golpear a la mujer? Por eso es que matan a las mujeres, porque la gente ve cómo defender al agresor, me estaban reclamando”, dijo el joven. Cabe señalar que la mujer agredida era pareja de uno de los hombres, y este fue detenido por la Policía Nacional posterior al altercado. Esto ocurrió el pasado sábado 3 de febrero. Este es el video que circula en las redes sociales. https://twitter.com/100noticiasni/status/960914308388589573

