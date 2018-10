DECLARAN CULPABLE A HOMBRE QUE VIOLÓ A SU HIJA

Un hombre de 38 años fue declarado culpable por el delito de violación agravada en perjuicio de su hija, abuso que ocurrió cuando que la menor tenía 11 años de edad. La víctima actualmente tiene 15. Según la acusación del Ministerio Público, en julio de 2014, la menor se fue a vivir con su padre para que este la ayudara económicamente en sus estudios, sin embargo el padre aprovechó eso para abusar sexualmente de su hija, llegando a la habitación donde esta dormía para tocarla y manosearla. Durante el juicio el padre de la jovencita tomó la palabra y dijo ante el juez que él sería incapaz de hacer daño a su hija, y que el juicio es una venganza de su expareja quien en varias ocasiones le dijo que no iba a descansar hasta verlo preso o muerto. “No he sido una persona cómoda económicamente, pero lo que ha estado en mis posibilidades se lo he dado a mis hijos. Y hoy señor juez tengo una niña de 4 años que me espera en casa. Mis hijos han sido todo para mí, lamentablemente nunca he podido tener una comunicación amigable con la mamá de mis primeros hijos, lo único que tuve desde hace mucho tiempo son amenazas de que iba a buscar cualquier manera, cualquier forma de verme preso o de verme muerto, fueron sus palabras”, dijo el acusado. El padre de la niña dijo que nunca ha tocado a su hija y que siempre ha velado porque a ella y hermanos nunca les faltara nada. En la finalización del juicio hubo varias contradicciones dado que la oficial de Medicina Legal aseguró que no había rastros de violación en la menor; pero dado la data del evento el juez Tercero Especializado en Violencia, Edén Aguilar lo desestimó. La Fiscalía pide una pena de 15 años para el sujeto.

