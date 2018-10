DETIENEN EN COSTA RICA A NICA POR TRÁFICO DE MIGRANTES

2:50 a.m.

Un nicaragüense de apellido Mendoza fue detenido por la a Policía de Fronteras de Costa Rica en la frontera norte, por supuestamente trasladar a otros cuatro nicas hacia ese país de forma ilegal. El hecho se registró el pasado viernes durante un patrullaje preventivo en la localidad de El Cevichito de Tablillas, cantón de Los Chiles, sitio donde es frecuente que lleguen vehículos a transportar personas que ingresan desde Nicaragua por paso no habilitados. La patrulla tica, tras observar un auto que salía cargado con cuatro personas hacia Los Chiles, le hicieron señales al conductor para que se detuviera, pero este desobedeció y continuó su marcha. Sin embargo, poco después el sujeto maniobró su vehículo de forma temeraria para dar vuelta en u y regresarse al Cevichito, donde se bajaron dos personas y huyeron hacia Nicaragua, mientras que otras dos lograron ser interceptadas por la Policía de Fronteras. El conductor fue detenido, y tenía en su poder un pasaporte y una licencia de conducir de Nicaragua. Los nicaragüenses que no lograron escapar indicaron que Mendoza les había cobrado 3.000 colones para llevarlos hasta un hotel en el centro de Los Chiles, por lo que ambos fueron presentados como testigos ante la fiscalía local, a fin de que el detenido sea procesado por el delito de tráfico de personas. Luego de conocer del caso, el Juzgado Penal de Los Chiles resolvió que el presunto “coyote” debe firmar cada quince días, además no se puede acercar al sector de El Cevichito, tampoco puede salir del país, ni cambiar de domicilio.

