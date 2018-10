OTRO FEMICIDIO: HOMBRE MATA A SU CÓNYUGE EN MATAGALPA

Madeling Seneyda Zelaya Castro, de 23 años, fue asesinada la madrugada de este domingo, según los vecinos, por su pareja Leonel Lopez Aráuz ex policía. El crimen ocurrió en el barrio Sol de Libertad, en el valle Waswalí, unos cinco kilómetros al suroeste de la ciudad de Matagalpa. Según datos preliminares la víctima presentaba un fuerte golpe en la cabeza que sería propinado por su pareja, quien se dio a la fuga. El cuerpo de la mujer, que tenía varias cuchilladas en la espalda, fue encontrado por su hija de 7 años, quien al despertar vio a su madre ensangrentada y tirada en el suelo. Luego, la menor corrió a casa de una vecina para pedirle ayuda. Según Esther Hernández, vecina de la víctima “decían que tenían problemas y parece que la mató por celos, huyó el desgraciado, deberían de buscarlo, no sabemos cómo fue porque la policía no nos dejó ver, pero dicen que fue de una puñalada, más o menos fue como a las 3:00 de la mañana”.Los vecinos se mostraron asombrados con el hecho. Al parecer una vez más los celos fueron el detonante de la furia que llevó al sospechoso a realizar tan lamentable hecho. “Me encontraba como a las 12 de la noche levantado y no escuche nada, nosotros como vecinos a ella la queríamos mucho, nunca pensamos que iba a suceder esta desgracia. Supuestamente (el cónyuge) venia de civil y venia de militar cuando era policía, le puso una ventecita a ella”, dijo el señor Rodolfo Torres Rugama, vecino de la víctima. Por otro lado, otra vecina dijo que no se dieron cuenta de cómo sucedieron las cosas, “como a las 7:00 de la mañana que vimos que estaba la gente aquí alborotada, venimos a ver y ya dijeron que había fallecido, que la habían matado, era trabajadora ella. Hace como dos años sabíamos que (el esposo) era policía, pero hasta ahí nomás, ahora resultó fallecida”.Meylin Zeneyda Castro / Cortesía Notimatv. Por su parte, la policía se encuentra investigando el móvil del crimen y está tras la pista del responsable. La pareja tenía una niña, dos menores quedan en orfandad.Leonel López Arauz / Cortesía Notimatv. Con este, se suman 14 femicidios en lo que va del año, 13 adultas y 1 niña. El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer fue asesinada Johana Meza Morán de 30 años de edad, a manos su pareja Noel Cruz de 34, en la comunidad el Guácimo de Patasma, departamento de Jinotega. Con información de Radio Notimat.