REPROGRAMAN POR CUARTA VEZ LA AUDIENCIA PARA EL PRESUNTO FEMICIDA DE SUYÉN GONZÁLEZ

4:35 a.m.

Este jueves se reprogramó por cuarta ocasión la audiencia inicial contra Oscar Berríos Munguía de 25 años, acusado por el delito de femicidio en perjuicio de su novia Suyén Massiel González de 22, asesinada de 6 disparos el 4 de diciembre del 2017, en el parqueo de en un centro comercial ubicado en Carretera a Masaya. El abogado defensor de acusado presentó un escrito en el que solicita a la judicial Karla García, titular del Juzgado Sexto Especializado en Violencia de Managua, que se reprograme la audiencia, en virtud que en el expediente judicial no rola la valoración psiquiátrica realizada por los médicos del Instituto de Medicina Legal, a su cliente. Cabe señalar que al acusado le han hecho tres valoraciones psiquiátricas, en la primera valoración arrojó que el sujeto estaba en perfecto estado psicológico al momento del hecho.El dictamen de psiquiatría forense reveló que no padece ningún trastorno mental, que le impida diferenciar entre lo lícito e ilícito. “Se determina que el privado de libertad no presenta ningún trastorno o enfermedad mental que anule sus facultades mentales o altere sus capacidades cognitivas. Puede ubicarse y orientarse en tiempo, espacio, persona y comprende la ilicitud de sus actos”, dice el primer dictamen realizado por la forense Heydi Trujillo. Ese estudio también reveló que Berríos reúne las características de “pobre tolerancia a la frustración, pobre control de impulsos, ira introyectada y concluye que “sin enfermedad mental”, el procesado es iracundo, impulsivo y pelea por novias desde la secundaria. La judicial García reprogramó la audiencia preparatoria y posterior juicio oral y público para el 26 de abril de este año, a las 8:30 de la mañana.

