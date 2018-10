FISCALÍA MIENTE EN PRIMERA ACUSACIÓN DE MUERTES EN PROTESTAS

3:43 a.m.

Con mal pie comenzó el Ministerio Público las acusaciones sobre las muertes en las protestas. Este miércoles fueron acusados cinco personas por matar a Roberto Carlos García Paladino, a quien no lo vinculan a las protestas. 100% Noticias tiene declaraciones de vecinos de la víctima quienes indican que Roberto Carlos murió producto de disparos cuando defendía el supermercado PALI de la P del H. Los vecinos quedaron estupefactos por el silencio de la familia de la víctima, quien siendo sandinista no estaba de acuerdo con los saqueos y es por eso que se fue a defender el super. La relación de hecho que presentó la Fiscalía no coincide con la versión de los testigos oculares del hecho, pues señalan a la juventud sandinista como los responsables de la muerte de García Paladino.Las madres de los acusados indican que sus hijos andaban apoyando las protestas contra reformas INSS y represión policial. Los acusados son Michael Enrique Peña González de 23 años, Rommel Fabián Guillén de 19 años, Kevin Antonio Martínez Mejía de 17 años, Fernando José Ortega Alonso y Juan José López Oporta. En la acusación la fiscalía pone de testigo solo a un civil que los habría reconocido y a cuatro policías.*Foto: HOY/Alejandro Flores

© 100% Noticias ¡Con primicias a toda hora!