MADRE DE JOVEN ASESINADO EN CIUDAD SANDINO PIDE JUSTICIA

La madre del joven Carlos Flores Ríos, denunció hoy ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), el atroz asesinato de su hijo, quien fue “torturado” antes de morir el pasado domingo 22 de abril en el barrio Nueva Vida, Ciudad Sandino.Según la madre de la víctima, su hijo se unió en apoyo de los ciudadanos que se levantaron a proteger los negocios que iban a ser saqueados en la zona. Se dirigió a la terminal de la ruta 113 para ayudar tras enterarse que se presentarían delincuentes a saquear e incendiar el lugar. “El salió apoyando a la terminal y a dueños de ventas a quienes dijeron que iban a saquear, salió con dos muchachos que eran amigos de él y ellos dos son quienes se han de dar cuenta cómo pasaron las cosas, pero ultimadamente han andado de larguito, les pregunté y no me quisieron decir, pero ellos ya sabían que (a mi hijo) ya me lo habían agarrado”, dijo la progenitora. Por otro lado, manifestó que el joven presentaba signos de tortura. Sus manos fueron amputadas, presentaba machetazos en su cuerpo y le cortaron su miembro viril. “Me lo tuvieron tres horas de tortura, me lo degollaron, en la cabeza me le dieron varios machetazos atrás, sus dos manos, me le volaron su cosita, fue horrible esa muerte”, dijo la señora. Cuando el papá de Carlos Flores realizó las gestiones para obtener el acta de defunción, lo hicieron firmar unos papeles, “como que si tal, estaba cerrando el caso”, señaló la mamá del joven, quien alegó que se presentaron el viernes a la policía y le dijeron que ya estaban firmados unos documentos. “A él no le explicaron nada y firmó creyendo que era por el papel que le estaban dando del acta de defunción para ir a enterrarlo”, sostuvo.El joven era estudiante, y practicaba boxeo, este 14 de mayo le tocaba pelear. La madre de Flores, por medidas de seguridad, decidió no revelar su nombre, ya que ha recibido una serie de amenazas.

