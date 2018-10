HERMANO DE ÁNGEL GAHONA: POLICÍA LLEVA UN 80% DE LA INVESTIGACIÓN, VEREMOS QUÉ DICEN

7:25 a.m.

Juan Carlos Gahona, hermano del periodista Ángel Gahona quien fue asesinado el pasado 21 de abril mientras realizaba un Facebook Live dando cobertura a las protestas contra las reformas INSS, llegó hoy al Ministerio Público en Managua para pedir beligerancia en las investigaciones que se realizan en Bluefields. Juan Carlos señaló que ya puso una denuncia el lunes pasado por el asesinato de su hermano y que ahora está en la espera de los resultados de la Policía Nacional. “Ese asesinato hacia mi hermano fue en los ojos de la Policía. Estamos esperando respuestas, a ver lo que van a decir. La Policía me ha llamado en lo personal y lo único que me dijeron es que hay un 80% de la investigación ya, solo falta el 20%, no hay mayor información que esa por parte de la Policía”, aseguró Gahona.El hermano del periodista, indicó que tras conocer lo que las autoridades le vayan a decir “habrá otras declaraciones e imágenes” sobre la muerte de Ángel. “El pueblo de Bluefields sabe exactamente (lo que ocurrió), lo que esperamos es que ellos se pronuncien para ver qué nos van a decir, después habrá otras declaraciones, otras imágenes que en su momento se les dará a cada uno de ustedes de los medios nacionales e internacionales”, dijo.

