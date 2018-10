MADRE DE DETENIDO POR CRIMEN DE PERIODISTA ANGEL GAHONA DENUNCIA A POLICÍA

Connie Benard, madre del joven Brandon Lovo Benard, de 18 años, quien resultó con un impacto de bala en la espalda, la misma noche que asesinaron al periodista Ángel Gahona, en Bluefields, denunció la detención de su hijo por vincularlo a dicho crimen, según informa Noticias de Bluefields.La mamá de Brandon, relató que el día de los hechos su hijo se encontraba junto a unos amigos cerca del Tip Top, cuando de repente, al intentar cruzar la calle donde se construye el nuevo banco, una bala impactó en su espalda, de inmediato fue trasladado por sus amigos al hospital y mientras estuvo hospitalizado, la policía llegó a entrevistarlo. "El estaba grave, ya que la bala del disparo que recibió, los doctores no pudieron sacarla, dicen que si se la sacan sería peligroso, mi sorpresa fue que al cuarto día le dieron alta, asegurando que estaba fuera de peligro y yo no veía bien a mi hijo", declaró Benard.Brandon Lovo Benard / 18 años La madre del joven, denunció que su hijo fue detenido la tarde de este sábado y fue trasladaron a Auxilio Judicial. "Yo estaba llegando a casa, cuando mire estaba la patrulla policial y mi hijo lo tenían adentro y me preguntaron si podían revisar la casa, y les dije que sí, y pues no lograron encontrar nada, ellos dicen que estaban buscando un arma", manifestó Connie.Según Benard, la policía se llevó a su hijo, debido a que “lo quieren involucrar en la muerte del periodista” Ángel Gahona López, pero su hijo le explicó que él y sus amigos no tienen nada que ver con ese asesinato, "más bien él fue perjudicado y la policía no ha investigado quien disparó a mi hijo y mira con que salen". "Mi hijo es inocente, no tiene nada que ver con el asesinato del periodista Gahona", concluyó la madre de Brandon.Ángel Gahona López, fue asesinado el pasado 21 de abril mientras realizaba un Facebook Live dando cobertura a las protestas contra las reformas INSS. Juan Carlos Gahona, hermano del periodista, puso una denuncia el lunes pasado por el asesinato de su hermano que, según testigos, fue asesinado por la policia nacional. “El pueblo de Bluefields sabe exactamente lo que ocurrió, lo que esperamos es que ellos se pronuncien para ver qué nos van a decir, después habrá otras declaraciones, otras imágenes que en su momento se les dará a cada uno de ustedes de los medios nacionales e internacionales”, dijo Juan Carlos Gahona.“Ese asesinato hacia mi hermano fue en los ojos de la Policía. Estamos esperando respuestas, a ver lo que van a decir. La Policía me ha llamado en lo personal y lo único que me dijeron es que hay un 80% de la investigación ya, solo falta el 20%, no hay mayor información que esa por parte de la Policía”, aseguró Gahona. Durante esta semana, la Policía Nacional ha capturado a cuatro personas a quienes vinculan con el crimen. Foto de la madre cortesía Suyén Sánchez Fotos de Brandon cortesía Noticias de Bluefields

