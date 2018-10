PADRES DE KEVIN DÁVILA PIDEN AL GOBIERNO QUE PARE MATANZA Y REPRESIÓN

Esta tarde le darán el último adiós al joven Kevin Dávila, de 23 años de edad, quien murió la noche de este domingo en el hospital Lenin Fonseca, luego de permanecer hospitalizado por un disparo en la cabeza que le propinó la policía nacional, el pasado 21 de abril. “(Recibí) un mensaje por teléfono, me dijeron que mi hijo estaba pegado con una bala en la cabeza, salí a buscarlo por todos lados y lo encontré en el hospital Lenin Fonseca como un desaparecido, ahí estaba en neurología, y lo primero que me dijeron los médicos (fue) que no tenía vida, así dilató mi hijo 15 días luchando por su vida. Él simplemente fue con la cámara de su teléfono a tomar un video y dicen que un francotirador le pegó en la cabeza”, contó su padre, Roberto Dávila. Los padres de Kevin expresaron que la justicia por la muerte de su hijo la dejará en manos de Dios y hacen un llamado al Gobierno para que detenga la matanza a los jóvenes y la represión. “Nosotros como cristianos, la palabra de nuestro Señor Jesucristo es que se lo dejemos todo a él, no podemos denunciar a nadie, pero los hechos fueron reales, mi hijo está fallecido y espero que esta matanza se pare, que no lo hagan los policías por diversión”, dijo el señor Roberto.“Le pido al Gobierno que tengan conciencia, que paren esto. Ellos tuvieron la posibilidad de haber terminado esto en el primer día, por eso les pido que tengan temor de nuestro Señor Jesucristo, que ya no siga esta violencia que se pare. Por qué tantos jóvenes que están falleciendo, tantos jóvenes que están heridos, tanto dolor para nosotras como madres”, refirió Meybeling López, madre de Kevin.

