Parricida mató a su madre en venganza porque una joven no lo aceptó como novio

Ante los juzgados de Matagalpa fue llevado Denis Flores Gómez quien sostuvo ante el juez la confesión que hizo ante los medios de comunicación de haber matado a su progenitora el pasado 26 de enero en la comunidad Zinica, al norte de Waslala en el Caribe Norte.

“Yo lo que hice fue por vengarme de una muchacha que me despreció y me enloquecí por ella. Como no la pude agarrar entonces mate a mi madre y no me arrepiento” dijo el acusado Denis Gómez al diario La Prensa en la sala del juzgado en Matagalpa.

El parricida amenazó con asesinar a la joven que lo despreció cuando saliera de la cárcel.

Al mismo tiempo Gómez aclaró que lo mencionado a los medios de comunicación sobre que su madre hacía brujería era mentira, pero que no se arrepentía de haber cometido el hecho.

En lo que va de la semana se registran 3 parricidios en el país, hechos que ha generado consternación ante la población nicaragüense quienes a través de redes sociales repudian tales hechos.