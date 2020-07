Hackean cuentas de Biden, Obama, Bill Gates y otras personalidades en Twitter

Varias cuentas de twitter de personas influyentes en el mundo fueron hackeadas este miércoles, entre las cuentas invadidas están la del candidato presidencial estadounidense Joe Biden, la estrella de los reality shows Kim Kardashian, el ex presidente estadounidense Barack Obama, el multimillonario Elon Musk y el rapero Kanye West, entre muchos otros.

El objetivo del hackeo fue para ser usadas y solicitar la moneda digital, bitcoin. Se desconocen las causas de la violación de seguridad de las cuentas y es por eso que twitter decidió por algunas horas que evitar que al menos algunas cuentas verificadas publicaran mensajes por completo.

Millones de usuarios verificados fueron afectados, por lo menos cuentas verificadas en Nicaragua, sí reportaron que no pudieron publicar tweets como consecuencia de este hackeo.

Twitter no dio aclaraciones, pero dijo en un comunicado que los usuarios "podrían no poder tuitear o restablecer su contraseña mientras revisamos y abordamos este incidente" reportó la voz de América.

El alcance inusual del problema sugirió que no se limitaba a una sola cuenta o servicio. Si bien los hackeos de cuentas no son inusuales, los expertos se sorprendieron por la magnitud y la coordinación del incidente del miércoles.

"Este parece ser el peor hackeo de una importante plataforma de redes sociales", dijo Dmitri Alperovitch, cofundador de la compañía de ciberseguridad CrowdStrike.

Twitter le dijo a Reuters poco antes de las 5 p.m. (hora de Washington) que estaba investigando lo que luego llamó un "incidente de seguridad" y que emitiría una declaración en breve. Sin embargo, más de una hora y media después, la compañía aún no había dado ninguna explicación sobre lo sucedido.

We are aware of a security incident impacting accounts on Twitter. We are investigating and taking steps to fix it. We will update everyone shortly.