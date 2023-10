Threads, con nuevas funciones y otros clics tecnológicos en América

Estas son las principales noticias tecnológicas de la semana en América.



1. “Esperen, no se vayan. Tengo más novedades”



Eso parece estarle diciendo Mark Zuckerberg a los que se están yendo de Threads tras el boom del lanzamiento el pasado 5 de julio.



¿Cuáles son las novedades? Compartir una publicación de Threads a los mensajes directos de Instagram, poner una descripción a las fotos o videos que se publiquen y un nuevo "botón de mención" que permite "mencionar fácilmente a otras cuentas".



Cosas muy similares a las del antiguo Twitter, solo que con el sello de “paz y amor” del “universo” de Instagram.



El primer cambio significativo que implementó Threads se dio el 25 de julio, cuando empezó a ofrecer la opción de ver el contenido de las cuentas que los usuarios siguen en orden cronológico, como en Twitter... perdón, en X.



Habrá que ver qué más le copia Threads a su competencia.



2. Zoom “mete la pata” con la IA



Todo el mundo se quiere subir a la ola de la inteligencia artificial (IA). Hasta Zoom, una de las empresas que más creció durante la pandemia por su servicio de reuniones virtuales, quiere hacerlo.



Pero está “metiendo la pata”, ya que está utilizando datos de sus clientes para entrenar sus herramientas de IA.



Esto se activa de modo voluntario al actualizar sus políticas de uso. Pero, ¿quién dice “no” a la hora de querer utilizar este servicio?



Según los términos de uso, el usuario acepta que Zoom puede recopilar datos para, entre otras cosas, el entrenamiento y ajuste de algoritmos y modelos de IA.



Algunos no se lo han tomado muy bien, como Gabriella Coleman, profesora de la Universidad de Harvard, que escribió en X "Bueno, hora de jubilar @Zoom, que básicamente quiere usarte/abusar de ti para entrenar su IA”.



Zoom reaccionó y dijo que no usará contenido de clientes de audio, video o chats para entrenar modelos de inteligencia artificial sin su consentimiento.



¿Les creemos? Mmm...



3. ¡Santos cripto pagos digitales, PayPal!



Por más tormentas que haya en el mar de las criptomonedas, ese es el dinero del futuro y cada vez más jugadores quieren meterse a la cancha.



Esta vez es PayPal, que acaba de lanzar PayPal USD (Pyusd) y lo mejor de todo es su estabilidad, ya que está respaldada con depósitos en verdes dólares estadounidenses.



Eso para evitar la volatilidad y las atractivas especulaciones y fraudes (¡hola, Sam Bankman-Fried!).



PayPal, fundada en 1998, es "el Lionel Messi de los pagos digitales".



¡Un brindis por la criptoestabilidad!



4. Apple, "enemigo" de los iPhone-emprendimientos



En Latinoamérica una cosa no está dañada hasta que físicamente no se pueda hacer nada por ella, y siempre habrá algún ingenioso que diga “yo se lo reparo”.



Pero el nivel corporativo del primer mundo no entiende eso. Un teléfono dañado se reemplaza con uno nuevo (“Money, money, moneeeey”, como diría Abba).



Según Enter.co, al colombiano Wilmer Becerra y su empresa Wiltech le llegó una “amable” carta de los apoderados de Apple en la que se le invita a no reparar más iPhones, servicio que anunciaba en su perfil de Instagram y por el que es muy famoso en la ciudad de Bucaramanga.



“¿Es un delito reparar un equipo que Apple dice que ya no tiene solución? ¿No es el dueño de un iPhone autónomo de decidir dónde reparar un equipo de su propiedad?”, dice Becerra citado por Enter.co.



Tal parece que en Bucaramanga va más gente a Wiltech a hacer reparar su iPhone que al local autorizado a dejar cerca de seis salarios mínimos ($5.900.000 pesos o 1.492 dólares) por el nuevo iPhone 14.



Otra vez David vs Goliath... y ya sabemos quién gana.



5. ¿No era una broma esto?



Al parecer muchos pensaban que lo de la famosa pelea entre Elon Musk y Mark Zuckerberg era cosa de broma, pero como que es en serio. ¡Sí!



La otra vez el pope de Meta publicó que había construido un ring en el jardín de su casa para entrenar, y ahora el de X, Tesla, SpaceX y otras más dice que necesita pasar una prueba médica por un dolor de espalda.



¡Pero quiere pelear!



Musk se ve ganador "si la pelea es corta". "Soy mucho más grande", argumentó, y dijo pesar "al menos 300 libras (unos 136 kilos)".



Zuckerberg se lo toma ¿más en serio? Porque se le ha visto entrenando con Lex Fridman, un informático apasionado del Jiu-Jitsu brasileño, y con el campeón de UFC George St-Pierre.



Señores Zuckerberg y Musk: déjense de bobadas.



6. Google y su regreso "amable" a la presencialidad



Después de la virtualidad acelerada por la pandemia, muchas empresas están volviendo de a poco a la presencialidad, y en Google quieren hacerlo de forma amable.



Google le está ofreciendo a sus trabajadores la promoción de que paguen 99 dólares la noche para alojarse en un hotel de su recinto en Mountain View (California, EE.UU.), según CNBC.



Esto con el fin de que se "facilite la transición de los 'googlers' al lugar de trabajo".



En 2022, Google invitó a su fuerza laboral a que se acercara de nuevo a sus instalaciones a trabajar, pero muchos al ver lo costoso de la finca raíz en los alrededores dijeron “¡no, gracias!”.



¿Le harán caso sus colaboradores? Habrá que preguntar y ver.



7. Tres juegos “jubilados” por EA



Como a las personas, a los juegos también les llega una jubilación, que consiste en la desactivación de los servidores para jugar online.



Según SomosXbox.com, Electronic Arts (EA) decidió que “Dante’s Inferno”, “Dead Space 2” y “Crysis 3” pasen a mejor vida de aquí a final de año, y así poder dedicarle más recursos a videojuegos más recientes y de moda.



Desde esta tribuna le decimos adiós a estos tres soldados caídos y que la gente los recuerde como los buenos títulos que fueron.



¡Au revoir!