Eva Villaver dice que los aliens serían más parecidos a una ameba que a los humanos

La directora de la oficina de Espacio y Sociedad de la Agencia Espacial Española, Eva Villaver, dijo este domingo en México que la vida fuera del planeta se parecería poco a la imagen que tenemos de los 'aliens' y sería más semejante a una ameba.



En la conferencia de clausura del Coloquio Internacional de Astronomía Universo y Sociedad en la mexicana Feria Internacional del Libro (FIL) de Guadalajara que concluye este domingo, la astrofísica afirmó que es probable que la vida en otro planeta no haya logrado ser macroscópica como la conocemos en la Tierra.



“Probablemente la vida que encontremos ahí fuera se parezca más a una ameba que a nosotros, porque si nos fijamos en la vida de nuestro planeta, la mayor parte ha sido microscópica, los seres macroscópicos han aparecido muy tarde en la historia del planeta”, explicó.



Por ello pensar que los científicos podrían encontrar a seres parecidos a nosotros, con inteligencia y que puedan ser detectados con la tecnología que hasta ahora hay disponible “es mucho decir”, consideró.

La científica fue invitada a este Coloquio que forma parte de la FIL Ciencia que reúne a físicos, astrofísicos, astrónomos y estudiantes de varios países.



En la conferencia ‘¿De dónde ha salido todo esto?’ Villaver aseguró que creer que los 'aliens' son parecidos a los humanos, que tienen ojos y cierto grado de inteligencia “es una falta de imaginación”, pues la vida puede tomar muchas formas.



La divulgadora científica manifestó que hay evidencias de que podría haber vida en otros planetas pero quizás los humanos no lo sepan pues no han desarrollado la capacidad de viajar tan lejos para comprobarlo.



“No hay nada ahí fuera que nos diga que lo que ha ocurrido aquí no pueda ocurrir en otro lugar del universo, (pero) no podemos ir ahí”, expresó.



Villaver sentenció que esta limitación para comprobar si hay otros planetas habitables obliga a los humanos a cuidar la Tierra y aseguró que aunque la raza humana se extinga la vida prevalecerá aquí.



“No hay plan B, o cuidamos esto o nosotros estaremos avocados a la destrucción, la vida es mucho más sensata que los humanos, la vida seguirá en el planeta cuando nosotros, si seguimos así, hayamos acabado con las condiciones del planeta”, concluyó.



La edición 37 de la FIL concluye este domingo tras nueve días de actividades, arrancó el 25 de noviembre, con un programa que reunió a 650 escritores de 45 países, 630 presentaciones de libros de distintos géneros y unas 3.000 encuentros literarios, culturales, gastronómicos y presentaciones musicales.