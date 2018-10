EL IPHONE 7 NO TENDRÁ JACK DE AURICULARES

No es la primera vez que se oye hablar de la posibilidad de que Apple prescinda del puerto de 3,5mm para los auriculares en el iPhone 7. Ahora, nuevas informaciones procedentes de la cadena de suministro de China confirma que el iPhone 7 no tendrá conector jack de auriculares y que los EarPod pasarán a ser inalámbricos. Uno de los principales motivos por los que Apple eliminaría el conector jack es para conseguir que sea aún más delgado, además de ahorrar espacio que podrían utilizar para otros componentes. Por otro lado, no hay que olvidar que el conector de 3,5mm es una tecnología basada en señales analógicas, aunque eso no impide que los auriculares que se venden hoy se basen en él. Recientemente, medios de comunicación de China han publicado una información que confirmaría los rumores anteriores que dicen que Apple no usará el conector jack de auriculares en el iPhone 7. Para ello, pasaría a utilizar auriculares inalámbricos o que utilizasen el conector Lightning. La web china Anzhou señala que fuentes de la cadena de suministro han confirmado la eliminación del puerto de 3,5mm en el iPhone 7 y 7 Plus para centrarse en los auriculares inalámbricos. Según las informaciones, Apple lanzaría un nuevo modelo de EarPod inalámbrico, aunque también se baraja la posibilidad de que el puerto Lightning pase a ser el conector para la alternativa por cable. Además, no hay que olvidarse de que Apple lanzó unos auriculares inalámbricos en su día para el iPhone original y a día de hoy produce todo tipo de auriculares a través de Beats. Por otro lado, algunos fabricantes ya tienen propuestas de auriculares con conector Lightning en el mercado, aunque por ahora son pocos modelos y bastante costosos, por lo que no está claro si el ecosistema será capaz de ponerse al día a tiempo para el lanzamiento del iPhone 7. Desde 9to5Mac señalan que una de las razones es que el puerto de 3,5mm es omnipresente y todos los fabricantes lo utilizan para sus dispositivos. Además es barato y un estándar abierto de la industria, motivo por el que preocupa que Apple intente lanzar una alternativa que utilice el cable Lightning, que cuenta con derechos de licencia. Por Ipadizate