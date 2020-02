11:24 a.m.

El primero abrirá en Phonenix y promete una experiencia de inmersión. La gente podrá jugar, comer y dormir sin querer salir nunca del edificio, tentada por una enorme cantidad de interacción

Para los que crecieron con juegos como Pong, Asteroids, Centipede, Missile Command y RollerCoaster Tycoon, Atari abrirá una cadena de hoteles, el primero de los cuales se inaugura en Phoenix, Arizona, en los próximos meses, en los Estados Unidos. La idea será que el fanático que se registre no necesite salir de las instalaciones: podrá comer, dormir y jugar el día entero. Esta propuesta de “inmersión total”, como definió la empresa pionera de los videojuegos, ofrece opciones para expertos y nuevas generaciones, jugadores consagrados y principiantes. Incluye realidad virtual (VR), realidad aumentada (AR) y en algunos de los hoteles estudio para eventos de e-sports.

Atari Hotels, según anunció el sitio, abrirá también en Austin (Texas), Chicago (Illinois), Denver (Colorado), Las Vegas (Nevada), Seattle (estado de Washington) y dos localidades en California: San Francisco y San José, los extremos norte y sur de Silicon Valley

Desde que Airbnb trastocó la industria hotelera y ahora, en una vuelta asombrosa, compra hoteles en Miami, Nashville y Austin, mientras que Marriott comienza en Europa la prueba piloto de una plataforma de renta de casas y apartamentos, han surgido varios cruces comerciales con eje en lo temático, como el hotel-exhibición artística de Meow Wolf en Santa Fe, Nuevo México: 400 habitaciones diseñadas por artistas locales, además de una sala de muestras y un escenario para eventos musicales. También los 21c Museum Hoteles, en Louisville, Kentucky, y Chicago, que combinan la experiencia de un hotel boutique con una galería de arte contemporáneo.

En el caso de los videojuegos, los hoteles Atari apuntan al público de 2.500 millones de gamers que se calcula que existen en el mundo y en 2019 gastaron unos USD 152.100 millones en eso que ellos aman. Como se espera que el volumen económico de la industria crezca un 9,6% de un año a otro, la oferta de los hoteles Atari apunta a captar parte de ese dinero en una experiencia que une los orígenes de los videojuegos con su futuro, además de la atracción del turismo

“Al crear este nuevo concepto de hotel centrado en una marca, sabíamos que Atari sería la manera perfecta de darle a los huéspedes la estética y el sentimiento ‘nostálgico + retro + moderno’ que nos proponíamos. Digámoslo: ¿no sería genial hospedarse dentro de un Atari?", dijo Napoleon Smith III, socio de Shelly Murphy en GSD Group, la agencia de estrategia de marcas que acercó la idea a Atari. Smith también fue el productor del relanzamiento de la marca de las Tortugas Ninja.

El primero que se sumó al proyecto fue el desarrollador inmobiliario True North Studio, de Phoenix. El grupo convocó a la Fundación Innovación, de Steve Wozniak, el cofundador de Apple, para desarrollar el hotel. Desde el exterior, los hoteles parecerán edificios comunes, excepto por las líneas rojas iluminadas que formarán el logo de Atari a un costado, describió AZ Big Media. Por dentro, las habitaciones tendrán diferentes decoraciones, desde década de 1980 hasta futuristas, algunas inspiradas en películas como Ready Player One, de Steven Spielberg

“Juntos vamos a construir un espacio que será mucho más que un lugar para alojarse”, dijo Fred Chesnais, CEO de Atari, en un comunicado para la promoción del emprendimiento. “Atari es una marca global icónica familiar para la gente de todas las edades, todos los países, todas la culturas y todos los orígenes étnicos, y estamos ansiosos por ver a nuestros fanáticos y sus familias disfrutar de este nuevo concepto de hotelería”.

Aunque se comentó poco sobre las instalaciones para e-sports, serán uno de los puntos fuertes de los hoteles Atari, dado el modo en que crece el público de estas competencias. “En 2018 el E-Sports Stadium Arlington abrió el ámbito más grande dedicado a esto en los estados Unidos: 9.200 metros cuadrados en Texas, con un estudio de transmisión y una pared LED de 25 metros de largo. También está en construcción un estadio para e-sports de 3.500 butacas y un costo de USD 50 millones en Filadelfia, y sitios como el Centro Barclays en Brooklyn han vendido decenas de miles de entradas para competencias de e-sports”, según Simplemost

El concepto de la cadena de hoteles Atari es crear un ecosistema donde los jugadores se sumerjan a jugar, comer y dormir.

Además, agregó, la popularidad de los ambientes de inmersión en video juegos a la que apuntan los hoteles Atari atrae a otros: a mediados de 2020, Universal Studios de Japón inaugurará un Super Nintendo World de tamaño real. En ese contexto, Murphy dijo a The New York Times que el plan de la cadena hotelera de la marca pionera es crear “un ecosistema en el cual los jugadores puedan comer, dormir y jugar”, y que su objetivo consiste en que “la gente entre y no se quiera ir, porque hay una enorme cantidad de interacción”.