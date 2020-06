Mojados, desvelados y sin comer, así están nicaragüenses varados en Peñas Blancas

9:41 a.m.

El grupo de nicaragüenses que intentó ingresar a Nicaragua procedentes de Panamá y que el régimen de Daniel Ortega les negó la entrada se encuentran desde ayer en la noche en la frontera de Peñas Blancas, pese a que se desconoce el motivo de la negativa de la dictadura Ortega Murillo para permitirles entrar al país. Los hermanos nicaragüenses pasaron la noche bajo lluvia en la frontera.

Según declaraciones de los nicaragüenses varados a pocos metros de sus domicilios por decisión de régimen orteguista expresaron “fue una noche larga para nosotros, porque aquí calló una fuerte lluvia, bastante fuerte todas nuestras maletas se mojaron, no hemos comido nada ya desde hace 2 días” de igual manera informaron que dentro de ese grupo de nicas hay mujeres embarazadas, menores quien tampoco han podido comer nada y así como que no han podido hacer sus necesidades fisiológicas debido a que no hay servicios sanitarios.

Otra ciudadana que es parte de este grupo de nicas mencionó que “no conocemos el motivo por el cual no nos dejan entrar, porque nosotros en nuestro grupo venimos legal” asimismo recalcó que “ni en Panamá ni Costa Rica nosotros tuvimos problemas como los que estamos teniendo ahora que estamos en nuestra tierra”.

También enfatizó que trabajadores de inmigración le dijo que tomaran otras medidas que no podían pasar normal por lo cual les recomendó tirarse unos muros a lo que no accedieron por que se dieron cuenta que era peligroso.

Para la doctora Vilma Núñez del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos este acoto de la dictadura es un hecho “grotesco” y una actitud “delincuencial reiterada” en contra de sus propios connacionales, “mientras todos los países del mundo han hecho y siguen haciendo esfuerzo de todo tipo para repatriar a sus connacionales que se encuentran en otros estados y es aquí que el gobierno de Nicaragua es el único que esta impidiendo la entrada a los propios nicaragüenses” dijo Núñez a 100%Noticias.