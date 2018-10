JOVEN REPORTADO COMO DESAPARECIDO APARECE MUERTO Y CON SEÑALES DE TORTURA

Dolor, llanto y consternación son los sentimientos que envuelven a la señora Margarita Mendoza, madre del joven Javier Munguía Mendoza de 19 años, quien hoy apareció muerto y con señales de tortura en una morgue de medicina legal, tras ser reportado como desaparecido. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) llegó al lugar para verificar la denuncia. Javier Munguía Mendoza en vida - Foto Cortesía

“Ellos (CIDH), me acompañaron hasta acá para poder descubrir de qué fue que murió mi hijo y por qué hasta hoy me informaron que murió. Hay algo que yo no me explico y le pregunto a las autoridades, por qué hasta ahora me están informando la muerte de mi hijo. Salió públicamente esto, los medios sacaron su nombre, se supone que desde el martes 8 de mayo está aquí, porque medicina legal me dijo que desde el 8 de mayo él está aquí”, dijo Mendoza. Momento en que Margarita Mendoza sale de Medicina Legal Según la madre del fallecido, tras intensificar la búsqueda, en la zona del Rupap le aseguraron que su hijo fue arrestado por la Policía Nacional el pasado 8 de mayo en sector de UPOLI. “(La policía) dice que lo encontraron cerca de una casa y me lo están involucrado con un robo, mi hijo no es ningún delincuente. Desde el momento en que yo me moví en todos los distritos a mí no me dieron razón de él. Fuimos al distrito I con su foto y todo y se supone que desde el 8 de mayo del distrito I fue trasladado para acá (medicina legal)” En Medicina Legal, informaron que Javier murió de manera natural, sin presentar un dictamen oficial de su muerte. “Su rostro está irreconocible, ellos dicen que se cayó, que se golpeó y que le dio un infarto, cómo es posible, mi hijo tenía 19 años y no tenía ninguna enfermedad, estaba sano, el único problema que tenía era un dolor de rodillas y era leve”, expresó indignada Mendoza.

Luego de dos días de interponer la denuncia ante la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH), Mendoza recibió una llamada en donde le informaron que su hijo ya había sido encontrado y que debía presentarse a reconocerlo. Mendoza ha manifestado que requieren del apoyo de un médico que no pertenezca al estado para averiguar la verdadera causa de la muerte de su hijo.

