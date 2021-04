Publican un vídeo inédito del "Give Peace A Chance" de John Lennon y Yoko Ono

11:20 a.m.

Un vídeo inédito del himno pacifista "Give Peace A Chance" grabado por John Lennon y Yoko Ono en Bahamas unos días antes de la popular versión rodada en Montreal ha sido publicado este martes como anticipo de la caja "John Lennon/Plastic Ono Band - The Ultimate Collection" que verá la luz el 23 de abril.

Se trata, ha informado Universal Music, de la primera grabación de la canción que se conoce, "un ensayo" que precedió en seis días a las escenas oficiales, recogidas en la cama del hotel Queen Elizabeth en la citada ciudad canadiense un 31 de mayo de 1969.



"Give Peace A Chance" fue publicada un día después y su origen, según ha quedado registrado, proviene de marzo de ese mismo año, cuando en la ciudad de Ámsterdam sus dos protagonistas se dejaron retratar por primera vez entre las sábanas como protesta contra la guerra de Vietnam.

Cuando un periodista les preguntó por qué lo hacían, el británico respondió: "Lo que estamos haciendo es darle una oportunidad a la paz", y aquella frase espontánea sirvió de inspiración para componer este mítico tema.



A pesar de estar acreditada a Lennon-McCartney, el primero reveló después que la habían compuesto él y Yoko Ono y que ella debería haber recibido el crédito como coautora.



Cuando en mayo la pareja intentó repetir su "encamada" en un hotel de Nueva York, EE.UU. le denegó la entrada al compositor de "Imagine" por una condena vigente por posesión de cannabis de 1968.



En su lugar fueron a Bahamas, pero el calor era tal que decidieron volar a Toronto y desde allí a Montreal, para estar cerca de la ciudad de los rascacielos, de la prensa americana y, por tanto, de la atención del entonces presidente, Richard Nixon.



El material rodado entonces sirvió para montar el videoclip que ha trascendido en el tiempo.

Con el metraje desvelado ahora, su discográfica intenta promocionar la revisión del no menos mítico álbum "John Lennon/Plastic Ono Band", del que en diciembre de 2020 se cumplieron 50 años.



"Es lo mejor que he hecho", llegó a decir Lennon de aquel disco que volverá al mercado en formato de lujo como una caja de ocho discos que incluyen "Give Peace A Chance", junto a demos de cada una de las canciones del álbum y los temas que no entraron en el mismo en su momento.



Con la producción de Phil Spector, "John Lennon/Plastic Ono Band" tomó el relevo a los tres discos experimentales que Lennon había grabado previamente con Ono y el directo "Live Peace In Toronto 1969", en el que se incluyó por primera vez "Give Peace A Chance".



Fue su primer trabajo en solitario tras la separación de The Beatles, anunciada unos meses antes, y en él recurrió como principal sustrato para sus canciones a varios traumas arrastrados desde la infancia, como ilustra el tema "Mother".



El próximo 24 de abril, el público está invitado a escuchar las nuevas mezclas del álbum en un evento telemático que comenzará a las 17:00 GMT como parte del "Tim’s Twitter Listening Party", dirigido por Tim Burgess (cantante de The Charlatans).



En él participarán Yoko Ono y su hijo Sean Ono Lennon, así como el artista y bajo original de la Plastic Ono Band, Klauss Voorman; el amigo, asistente personal de la pareja y fotógrafo autor de la portada del disco, Dan Richter, y el ingeniero Paul Hicks.