Fallece en Miami destacado guitarrista nicaragüense Cristopher Aráuz

Enero 08, 2024 05:57 PM

En la madrugada de este lunes 8 de enero, se conoció la noticia del sensible fallecimiento de Christopher Aráuz, reconocido músico y guitarrista nicaragüense quien residía en Miami, Estados Unidos.

El joven de 34 años mostró desde su adolescencia su amor por la música popular; el folclor nicaragüense, los boleros, la trova y diferentes ritmos latinos, haciendo tangible su versatilidad, de modo que, de manera autodidacta y con apoyo de diversos referentes de la guitarra nicaragüense, se posicionó como uno de los más grandes músicos que ha existido en Nicaragua.

Sus amigos y colegas lo describen como un hombre con una profunda sensibilidad artística, noble, divertido y carismático. Desde sus inicios como músico en iglesias, hasta acompañar al reconocido cantautor cubano Amaury Gutiérrez en Miami, Christopher destacó por su facilidad creativa, liderazgo y amabilidad.

El cantautor nicaragüense Luis Pastor González lamentó el deceso de Cristopher Araúz. Ambos tenían un año y medio de trabajar juntos en Miami en diferentes grabaciones y conciertos. "Para mí ha sido una noticia muy fuerte, muy impactante y muy triste", dijo en declaraciones a 100% Noticias. Luis Pastor González con Cristopher Aráuz. Foto tomada de Redes sociales.

"Fue el músico de planta mío con el que yo hice varios conciertos en diferentes ciudades de aquí de los Estados Unidos", reconoció González.

Según Luis Pastor, en diciembre pasado ambos viajaron a Atlanta para dos conciertos privados con motivo de Navidad para una Fundación.

"Tuve la oportunidad de trabajar con Cristopher en Nicaragua en diferentes conciertos en el Teatro Nacional Rubén Darío. Lo vi tocando y compartimos cuando hacíamos conciertos con Juan Solórzano. Christopher era catalogado como un joven virtuoso de la guitarra y no es porque esté fallecido en este momento que uno habla bien" destaca Luis Pastor del "talento como músico" de Cristopher a quien lo elogiaba al presentarlo en cada concierto. Cristopher Aráuz con Ceshia Ubau, cantautora nicaragüense. Foto de Andrea Saro.

Compartió escenario con Eduardo Araica, Luis Pastor González, Keyla Rodríguez, Luis Pérez, Juan Solórzano y los Macuá, Luis Enrique y Carlos Mejía Godoy, Trío los Girasoles, Katia Cardenal, Kathya Martínez, Ceshia Ubau. Fue el director del primer disco de Ceshia “Con los Ojos del alma”, junto a Juan Solórzano y Erving Rayo. Christopher grabó todas las guitarras del disco, el cual contiene canciones como “Las Mujeres de mi tierra”. Dicho fonograma ha sido reconocido a nivel regional y mundial.

"Para mí la música ha sido un gran refugio en esta vida y mi familia. Han sido un pilar y estandartes que me han sostenido en momentos difíciles de mi vida" relató Aráuz en una entrevista en el sitio Con Sabor a Pinol. Cristopher Aráuz aparece con Ceshia Ubau y Juan Solórzano en el año 2016 en estudio de grabación en Managua. Foto: Ceshia Ubau.

"Me han catalogado como uno de los mejores guitarristas jóvenes de Nicaragua. Es un honor que me tengan así en un grado. Pero cómo empecé? Mi profesor fue mi papá y es interesante porque mi papá no sabe tocar guitarra y solo se sabe 4 canciones" recordó Aráuz en su última entrevista.

Confesó que sufría de depresión "los artistas somos sensibles" al recordar que dedicó una canción para el hijo de Juan Solórzano, que murió producto del Covid en Nicaragua.

"Pero una de las persona que a mí me caló, me caló y me caló colaborar y nadie se lo imagina, es con la cantautora nicaragüense Ceshia Ubau. Ella reside en Costa Rica y me caló tanto porque a mí me tocó dirigir la producción de su disco junto a Juan Solórzano y Ervin Rayo" rememoró Cristopher en octubre del 2023.

Actualmente Araúz residía en Miami, donde se desarrollaba como guitarrista de diversos proyectos musicales, entre ellos con el cantautor nicaragüense Luis Pastor Gonzáles y Carlos Mejía Godoy.

Nicaragua y Centroamérica pierden a una joya de su historia musical, que en paz descanse Christopher Aráuz.