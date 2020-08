El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, José Adán Aguerri denunció la “voracidad recaudatoria” que aplica el régimen de Daniel Ortega a las empresas y ciudadanía nicaragüense en el marco de la pandemia COVID-19 en el país.

Según Aguerri, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) recomendó a los gobiernos reducir decisiones de quitarle recursos a las empresas, por el contrario, Ortega-Murillo aplicó 10 medidas recaudatorias.

El Sector empresarial presentó un resumen de las principales acciones entre las que destacan:

Reforma a las leyes No. 1024, Ley de Reformas y Adiciones a la Ley No. 380, Ley de Marcas y Otros Signos Distintivos; y Ley 1025, ley de Reformas y Adiciones a la ley 354, Ley de Patentes de Invención, Modelos de Utilidad y Diseños Industriales. Estas reformas se aprobaron en marzo 2020. El principal cambio que aportarán dichas reformas a la práctica de la Propiedad Intelectual está dado por el aumento de un 35% aproximadamente de las tasas oficiales del Registro, así como por la creación de algunas nuevas, y por la forma de pago que ahora será por adelantado. Incremento en el pago de las rentas rentas por capital en la Dirección General de Ingresos (DGI). La sobrevaloración del valor catastral de las propiedades en las alcaldías que han aumentado en la base imponible “el cálculo ha abierto a una situación que hemos señalado en el pasado como se están dando los manejos de deuda que los han trasladado a procesos penales que han venido poniendo otra pistola, en el caso de contribuyentes en relación a estos adeudos donde estas manos arriba porque no podes reclamarle a nadie, no hay un proceso que te permita hacer ese reclamo”, explicó Aguerri. Deudas de valor “se ha convertido en la política sistémica” Dudas sobre la clasificación arancelaria Nuevas tarifas de los timbres fiscales Incremento de los costos por servicios en la Dirección General de Aduanas Cobro por la prueba negativa del COVID-19 para viajar a otros países Cobro por la vacuna contra la fiebre amarilla Reforma a la Ley General de Migración y Extranjería

El presidente de COSEP, señala que esta última acción recaudatoria es un “precedente muy peligroso” porque “están dolarizando los servicios del estado en una sociedad que no está dolarizada, el contribuidor, el consumidor, el ciudadano nicaragüense no gana en dolares, aqui le están indexando los costos de este tipo de tasa a la ciudadanía en general, lo que estamos viendo es esa voracidad recaudatoria que va en aumento y que no se detiene y que lo único que hace nuevamente afectar ya no sólo a las empresas sino afectar al ciudadano de a pie” denunció Aguerri.

Para el líder gremial, el régimen de Daniel Ortega quita lo poco que tienen las empresas para poder sostener al Estado “de seguir ocurriendo, lo único que vamos a seguir viendo es un mayor retroceso en esa cifra de la caída del crecimiento económico, se están arriesgando para que sean aún más”, apuntó.