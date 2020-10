Régimen sandinista presentó un PGR 2021 “desfinanciado”, asegura Juan Sebastián Chamorro

El sancionado ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, presentó en la Asamblea Nacional, la iniciativa de Ley del Presupuesto General de la República 2021 que proyecta ingresos totales por 80 mil 671.2 millones de córdobas, y con unos gastos totales de 81 mil 528.8 millones de córdobas.

Además, en el Presupuesto se plantea alcanzar en Inversión Pública más de 25 mil millones de córdobas, para lo cual se invertirá supuestamente más de 9 mil millones en infraestructura vial, más de 4 millones dirigidos a agua y saneamiento y más de 4 mil millones al sector de la energía.

Al respecto, Juan Sebastián Chamorro de la Alianza Cívica informó que el anteproyecto de Ley del Presupuesto General de la República 2021 presenta un “déficit” “cuando hay más gastos que ingresos hay un déficit, en este caso más de 27 millones de dólares. La imagen de querer presentar un presupuesto balanceado para argumentar estabilidad, refleja claramente que no tienen forma de financiarlo, por lo tanto tienen que gastar lo poco que recaudan”.

Chamorro agregó que la propuesta del PGR 2021 revela que “la reforma tributaria draconiana” no le sirvió al régimen de Daniel Ortega debido a que no han podido recaudar más recursos.

“En el año 2019 hubo una reforma presupuestaria que incrementó sustancialmente los ingresos tributarios totales. Sin embargo, en este presupuesto por 81 mil 500 millones de córdobas, vemos que no han aumentado los ingresos tributarios con relación al 2019 y con relación al 2020 porque ese presupuesto del 2021 refleja que todo ese incremento de impuestos con esa reforma tributaria draconiana no les ha ayudado a la dictadura recaudar más recurso”, explicó.

Según Chamorro, en la iniciativa el régimen sandinista no contempla aparentemente las elecciones presidenciales, lo cual afectará el gasto, lo cual podría impactar en el empleo.

“Es año de elecciones la dictadura no va a tener otra alternativa que recortar el gasto corriente, esto va significar que van a tener que comprar menos bienes y servicios o alternativamente van a tener que correr gente de nuevo, estamos viendo una dictadura completamente desfinanciada, al decir que tienen un presupuesto balanceado están queriendo ocultar la triste realidad que no tiene forma de financiarlo, todo lo contrario están quedando si los recursos financieros para poder hacer crecer el gasto público y poder generar un crecimiento de la economía”.

Para Chamorro, el PGR 2021 es “exagerado” e intenta disfrazar una realidad que no existe “las estimaciones de crecimiento para el 2021 están completamente exageradas, así que el número total de gastos por 81 mil 500 millones de córdobas es muy difícil que lo pueda realizar porque la economía no va a crecer a ese ritmo, de nuevo la dictadura mintiendo al pueblo al presentar una situación económica que no existe, queriendo disfrazar el PGR con cifras alegres cuando en realidad no lo van a poder cumplir y representa un estancamiento”, manifestó.