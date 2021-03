Economista denuncia "robo descarado", tras alzas en los precios del combustible

11:10 a.m.

“Robo descarado”, así calificó el economista y analista político Enrique Sáenz, las constantes alzas en los precios del combustibles que experimentaron el decimosexto aumento consecutivo. Las gasolinas regular y súper subieron 5 córdobas por galón, mientras el diesel aumentó 4 córdobas por galón, a pesar que los precios del petróleo se mantienen estables a nivel internacional.

En una entrevista a Radio Corporación, Saenz explicó que el robo “descarado” de la “mafia” de los hidrocarburos afecta a todos los nicaragüenses, desde los consumidores hasta las grandes empresas debido a que las alzas se trasladan a los productos.

“Este robo está llegando a niveles escandaloso, no obedece a los precios internacionales del petróleo, no obedezca al libre mercado, simplemente se trata de un robo que afecta todos los nicaragüenses, empresarios, consumidores, importadores, a todos los nicaragüenses, los que venden el pollo, queso, tomates o cebollas trasladan las alzas al producto final, todos somos perjudicados con el aumento de los precios del combustible”, expresó

El economista culpó al régimen de Daniel Ortega por los incrementos desproporcionados “la mafia en el poder se mantiene para seguir cometiendo este tipo de atracos, robos, como hay mucha indignación por la represión a veces pasa desapercibido, pero el exceso de codicia es evidente”, dijo.

LEER MÁS: Rosario Murillo anuncia aumento salarial del 3% para todos los sectores

Saenz explicó que en la región centroamericana, Nicaragua registra los precios más altos en los hidrocarburos, a pesar que ningún país vecino es exportador de petróleo “Honduras, Guatemala, El Salvador, Costa Rica, ninguno es exportador de petróleo, todos compran petróleo, en consecuencia si a Nicaragua le afectan los precios internacionales del petróleo esa misma afectación debería darse en Guatemala, Honduras o en El Salvador, pero ninguno es afectado (...) El precio en Nicaragua $2.74 el galón, Guatemala $2.45 ¿por qué en Guatemala que es el segundo mayor precio es más barato 30 centavos dólar por galón?, en Honduras $2.22 por galón (...) hay un sobreprecio que permite a los que están en el negocio obtener una sobre ganancia a costillas de los nicaragüenses”, manifestó.

Precios del combustible

El pasado fin de semana, el precio del litro de gasolina regular aumentó C$1.28 (C$4.84 por galón), mientras que la súper subió C$1.31 (C$4.96 por galón) y en caso del litro de diesel el incrementó C$1.06 (C$4.01 por galón).

La semana ante pasada la gasolina regular se encareció C$ 1.29 por litro, la gasolina súper subió C$ 1.31, y en el caso del diesel el incremento fue de C$ 1.09 por litro, según el monitoreo semanal que realiza el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

SEGUIR LEYENDO: Economista Néstor Avendaño contradice proyección de crecimiento del régimen, sostiene que Nicaragua está en depresión económica

El viernes pasado los precios del petróleo bajaron luego de alcanzar máximos en un año el jueves, en medio de un fortalecimiento del dólar que encarece el barril de crudo. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril perdió 1.12 por ciento en Londres, a 66.13 dólares. El barril de WTI para igual entrega cedió 3.19 por ciento a 61.50 dólares en Nueva York.