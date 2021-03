Combustibles incrementarán, gasolina súper subirá casi cinco córdobas por galón

Este fin de semana los precios de los combustibles registrarán el decimoctavo aumento consecutivo. La gasolina súper subirá 4.73 córdobas por galón, lo cual impactará en el bolsillo de los nicaragüenses. Tras las constantes alzas, la Defensoría del Consumidor convocó a los consumidores a protestar “No le eches combustible a tu carro” que se realizará mañana 14 de marzo.

Dele Peso a sus pesos informó que el precio del litro de gasolina regular aumentará C$0.95 (C$3.59 por galón), mientras que la súper subirá C$1.25 (C$4.73 por galón) y en caso del litro de diesel el incremento será de C$0.53 (C$2.01 por galón).

La semana pasada la gasolina regular aumentó C$ 0.29 por litro, la gasolina súper subió C$ 0.30, y en el caso del diesel el incremento fue de C$ 0.10 por litro, según el monitoreo semanal que realiza el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en Managua.

La Defensoría del Consumidor convocó a los consumidores a protestar “No le eches combustible a tu carro” que se realizará mañana 14 de marzo. Las gasolinas regular y súper subieron 5 córdobas por galón, mientras el diesel aumentó 4 córdobas por galón, a pesar que los precios del petróleo se mantienen estables a nivel internacional.

Juan Carlos López de la Defensoría del Consumidor expresó que “No le eches combustible a tu carro” persigue exponer la inconformidad por las alzas constantes “que hagan el intento como una manera de inconformidad y protesta, no echen combustible por lo menos ese día para ir creando un punto de conciencia”.

Oligopolio del combustible

Esta semana, la Defensoría del Consumidor introdujo una denuncia en el Instituto Pro Competencia contra las gasolineras Puma Energy, Uno Petrol y Petronic por prácticas anticompetitivas debido a las constantes alzas en los precios de los hidrocarburos en el país.

La organización realizó un monitoreo de precios en las estaciones de servicio Gasolinera PUMA ENERGY (Dirección: Empalme a Chinandega León), UNO PETROL (carretera hacia la refinería, contiguo a Unimar) y PETRONIC (Ministerio de Trabajo 200mts ab) que reflejan la colusión en el valor de los hidrocarburos.

En la queja, exponen que los precios no son regulados debido a que las gasolinas se cotizan en C$40.00 córdobas por litro, lo cual afecta los bolsillos de los ciudadanos.

Precios del petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con un descenso del 0,6 % y se situó en 65,61 dólares el barril, despidiendo la semana con un leve recorte de valor del 0,7 %.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril restaron 41 centavos con respecto al cierre del día anterior.

El crudo de referencia estadounidense se tomó un respiro después de dos semanas de fuertes subidas, sobre todo debidas a la decisión de la OPEP+ de mantener limitada su oferta para abril.