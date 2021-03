“No le eches combustible a tu carro” es la protesta que promueve defensor de consumidores

Tras las constantes alzas en los precios de los combustibles, la Defensoría del Consumidor convocó a los consumidores a protestar “No le eches combustible a tu carro” que se realizará el próximo 14 de marzo. Las gasolinas regular y súper subieron 5 córdobas por galón, mientras el diesel aumentó 4 córdobas por galón, a pesar que los precios del petróleo se mantienen estables a nivel internacional.

Juan Carlos López de la Defensoría del Consumidor informó a 100%Noticias que interpondrán una denuncia en el Instituto Pro Competencia para que realice una fiscalización en los precios de los hidrocarburos en el país.

“Presentar una denuncia donde se fiscalice con elementos de pruebas y se revise por qué los precios con son maquinados por estas empresas de gasolineras, la única forma que el Estado pueda tener mayor ganancia es que hayan obviamente empresa del Estado que se demuestre que hay un monopolio en aras de ellas y eso hace que tengan que competir de manera alineada”, expresó López.

Según el defensor de los consumidores, la convocatoria “No le eches combustible a tu carro” persigue exponer la inconformidad por las alzas constantes “que hagan el intento como una manera de inconformidad y protesta, no echen combustible por lo menos ese día para ir creando un punto de conciencia”.

Precios del combustible

El pasado fin de semana, el precio del litro de gasolina regular aumentó C$1.28 (C$4.84 por galón), mientras que la súper subió C$1.31 (C$4.96 por galón) y en caso del litro de diesel el incrementó C$1.06 (C$4.01 por galón).

La semana ante pasada la gasolina regular se encareció C$ 1.29 por litro, la gasolina súper subió C$ 1.31, y en el caso del diesel el incremento fue de C$ 1.09 por litro, según el monitoreo semanal que realiza el Instituto Nicaragüense de Energía (INE).

El viernes pasado los precios del petróleo bajaron luego de alcanzar máximos en un año el jueves, en medio de un fortalecimiento del dólar que encarece el barril de crudo. El barril de Brent del mar del Norte para entrega en abril perdió 1.12 por ciento en Londres, a 66.13 dólares. El barril de WTI para igual entrega cedió 3.19 por ciento a 61.50 dólares en Nueva York.

Negocio del combustible

En 2009, el régimen de Daniel Ortega se aseguró un as bajo la manga: adquirió las concesiones de la estatal Empresa Nicaragüense de Petróleo (PETRONIC) para la venta minorista de combustible al público, por medio de personajes afines a sus negocios que se aseguraron una red de 65 gasolineras, a las que en 10 años han sumado cuatro más, reportó Expediente Público.

De las 10 empresas importadoras de hidrocarburos del país, solamente 4 introducen combustibles al país, y DNP se coloca en primer lugar en la compra al exterior de diésel y gasolina. De 2015 a 2018, DNP importó 15.20 millones de barriles, mientras que PUMA, 4 millones, es decir, DNP acaparó el 76% de las importaciones de combustibles del país en ese período.