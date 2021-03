Entérese donde los nicaragüenses compran los combustibles más caros

El pasado fin de semana en Nicaragua se registró la decimoctava semana consecutivas de alzas en los precios de los combustibles. En Managua, el precio del litro de gasolina regular se cotiza en 35.78, pero en el interior del país se cotiza en 40.95 córdobas el litro. En Nueva Segovia se venden las gasolinas más caras, según un monitoreo de precios de Dele Peso a sus pesos.

Dele Peso a sus pesos le preguntó a sus lectores los precios de las gasolinas en los departamentos, lo cual arrojó que en Nueva Segovia, Jinotega y Chontales los consumidores compran los hidrocarburos más caros en comparación a otras regiones.

LEER MÁS: Cámara de Industria de Nicaragua advierte sobre el desabastecimiento de plástico

En Jinotega el litro de diesel se cotiza en (C$33.39), regular (C$39.10) y súper (C$40.19); Nueva Segovia diesel (C$34.08), regular (C$40.95) y súper (C$41.95) y Chontales diesel. (C$33.10), regular (C$38.89) y súper C$40, estos son los departamentos con los precios más caros.

En Matagalpa el diesel se cotiza en (C$33.46) regular (C$ 38.71) súper (C$ 39.98), Boaco diesel (C$31.14) regular (C$36.73) súper (C$37.84), Rio San Juan súper (C$ 38.80), Rivas diesel (C$32.21) regular (C$38.01) súper (C$39.11), Carazo diesel (C$31.84) regular (C$37.44) súper (C$38.54), Granada diesel (C$31.84) regular (C$37.44) súper (C$38.54) Masaya diesel (C$31.76) regular (C$37.35) súper (C$38.45) y León diesel (C$32.10) regular (C$37.69) súper (C$38.79)

En Managua aumentaron C$0.95 (C$3.59 por galón), mientras que la súper C$1.25 (C$4.73 por galón) y en caso del litro de diesel incrementó C$0.53 (C$2.01 por galón).

SEGUIR LEYENDO: Economista Néstor Avendaño contradice proyección de crecimiento del régimen, sostiene que Nicaragua está en depresión económica

Con alzas en los precios de los combustibles durante 18 semanas consecutivas, los precios se han establecido en 1,08 dólares por litro de gasolina súper, la más utilizada en automóviles modernos; 1,04 dólares por litro de gasolina regular, la más usada en autos de cualquier año; y 0,89 por litro de diésel, que domina en vehículos pesados.

Según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, que bien superan en un 15 % los de países vecinos, lo que impacta en los precios de los productos de la canasta básica, cuyo costo actualmente se aproxima a los 420 dólares.

LEER MÁS: El crecimiento del PIB de Nicaragua depende de elecciones libres, dice Edmundo Jarquín

Nicaragua no tiene regulaciones sobre los precios de los combustibles, cuyo negocio, según investigaciones periodísticas y expertos, está en manos de la familia del presidente Daniel Ortega.