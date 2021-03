Alzas en combustibles, encarece precio de gas para cocinar

El pasado domingo 21 de marzo los consumidores sufrieron el décimo noveno aumento consecutivo en los precios de los combustibles, lo cual incide en los productos de la canasta básica, entre ellos, el cilindro de gas producto de primera necesidad en los hogares nicaragüenses. 100%Noticias realizó un recorrido en Managua por algunas distribuidoras de gas el cual reveló que se han registrado al menos diez alzas entre diciembre 2020 y marzo 2021.

En octubre de 2020 antes que iniciaran las alzas en los precios de los hidrocarburos, el tanque de 25 libras se cotizaba en 264 córdobas y el de 100 libras, tiene un valor de 1 mil 214.25 córdobas. En diciembre de 2020 el cilindro de 25 lb se cotizó en 285 córdobas, ahora los precios llegan a los 400 córdobas.

“C$380 he pagado hoy por un tanque de gas de 25 libras en Managua. ¿A cuánto se cotiza en el interior? La carestía de la vida es mayor cada día. La canasta básica sobrepasó los C$15,000 en febrero, y la tendencia en casi todo lo demás es siempre es al alza”, escribió disgustado un ciudadano en redes sociales.

En Managua, 100%Noticias realizó un recorrido por algunas distribuidoras de gas licuado del petróleo el cual reveló que se han registrado al menos diez alzas entre diciembre 2020 y marzo 2021. En algunos lugares el cilindro de 25 libras cuesta C$353

“¿Cuál es el precio del tanque de 25 libras? C$353 pero si usted lo quiere a domicilio cuesta 380 córdobas. ¿Cuánto costaba en diciembre? tenía un costo de 285 córdobas ¿ a que se deben los incrementos? Debido a la gasolina, el gas es derivado del petróleo entonces si la gasolina sube también el gas sufre alzas considerables” expresó José Luis López, vendedor.

En otras dos distribuidoras, los vendedores informaron que se han registrado diez alzas en los precios del producto “semanalmente ha estado subiendo desde diciembre a la fecha, costaba 295 córdobas ahora 353 córdobas es bastante el alza”, dicen.

Según el Instituto Nicaragüense de Energía (INE) el precio del gas licuado de petróleo en el interior del país el tanque de 25 libras se cotiza en Managua C$ 353, Estelí C$ 366.75, Somoto C$ 374.25, Ocotal C$ 375.25, León C$ 358, Chinandega C$ 362, Masaya C$ 352, Granada C$ 353, Jinotepe C$ 352.75, Rivas C$ 360, Boaco C$ 358.75, Juigalpa C$ 364, Matagalpa C$ 363, San Carlos C$ 387, Jinotega C$ 367,Puerto Cabezas C$ 425, Bluefields C$ 406.75.

Alzas en combustibles ahogan

El domingo 21 de marzo se reportó el decimonoveno aumento consecutivo en los precios de los combustibles en Nicaragua. Según informaron los distribuidores, el precio del litro de gasolina regular aumentó C$0.80 (C$3.03 por galón), mientras que la súper subió C$0.44 (C$1.66 por galón) y en caso del litro de diesel incrementó C$0.19 (C$0.72 por galón).

Según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, que bien superan en un 15 % los de países vecinos, lo que impacta en los precios de los productos de la canasta básica, cuyo costo actualmente se aproxima a los 420 dólares.

Nicaragua no tiene regulaciones sobre los precios de los combustibles, cuyo negocio, según investigaciones periodísticas y expertos, está en manos de la familia del presidente Daniel Ortega.