Continúan alzas en los combustibles, van 19 semanas consecutivas

Este domingo 21 de marzo los consumidores sufrirán el alza número 19 de manera consecutiva en los precios de los combustibles en Nicaragua. Se conoce, por informaron de los distribuidores, que el precio del litro de gasolina regular aumentará C$0.89 (C$3.03 por galón), mientras que la súper subirá C$0.44 (C$1.66 por galón) y en caso del litro de Diesel el incremento será de C$0.19 (C$0.72 por galón).

La semana pasada la gasolina regular se encareció C$ 0.95 por litro, la gasolina súper subió C$ 1.25, y en el caso del Diesel el incremento fue de C$ 0.53 por litro, según el monitoreo semanal que realiza el Instituto Nicaragüense de Energía (INE), en Managua.

Según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, que bien superan en un 15 % los de países vecinos, lo que impacta en los precios de los productos de la canasta básica, cuyo costo actualmente se aproxima a los 420 dólares o 15 mil córdobas.

El economista exiliado en Costa Rica, Enrique Sáenz explicó que el aumento de los combustibles es un robo “descarado” de la “mafia” de los hidrocarburos afecta a todos los nicaragüenses, desde los consumidores hasta las grandes empresas debido a que las alzas se trasladan a los productos.

“Este robo está llegando a niveles escandaloso, no obedece a los precios internacionales del petróleo, no obedezca al libre mercado, simplemente se trata de un robo que afecta todos los nicaragüenses, empresarios, consumidores, importadores, a todos los nicaragüenses, los que venden el pollo, queso, tomates o cebollas trasladan las alzas al producto final, todos somos perjudicados con el aumento de los precios del combustible”, expresó

El economista culpó al régimen de Daniel Ortega por los incrementos desproporcionados “la mafia en el poder se mantiene para seguir cometiendo este tipo de atracos, robos, como hay mucha indignación por la represión a veces pasa desapercibido, pero el exceso de codicia es evidente”, dijo.

El pasado 14 de marzo la defensoría del consumidor impulsó la iniciativa "No le eches combustible a tu carro" en forma de protesta tras las constantes alzas en los precios de los combustibles a nivel nacional. Desde tempranas horas usuarios de las redes sociales comenzaron a llenar sus estados con el cartel de invitación a esta protesta ciudadana.

Precios del petróleo

El precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) cerró este viernes con una subida del 2,4 % y se situó en 61,42 dólares en reacción al resurgimiento de tensiones geopolíticas en Arabia Saudí.

Al final de las operaciones en la Bolsa Mercantil de Nueva York (Nymex), los contratos de futuros del WTI para entrega en abril sumaron 1,42 centavos con respecto al cierre del día anterior.