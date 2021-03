Combustibles bajarán de precio, confirman fuentes petroleras a 100%Noticias

Casi seis córdobas por galón disminuirán los precios de los combustibles este fin de semana, confirmaron fuentes petroleras a 100%Noticias, esto tras 19 semanas consecutivas de alzas. La semana pasada el precio del litro de gasolina regular aumentó C$0.80 (C$3.03 por galón), mientras que la súper subió C$0.44 (C$1.66 por galón) y en caso del litro de diesel incrementó C$0.19 (C$0.72 por galón).

La fuente confirmó que la gasolina Súper bajará 5.86 por galón, mientras la Regular disminuirá C$ 5.90 por galón y el Diesel descenderá C$ 4.84 por galón.

Actualmente, la gasolina súper cuesta 38.21 córdobas por litro, es decir que por galón se cotiza en 144.6 córdobas. La regular se cotiza a 37.50 córdobas por litro y por galón cuesta en promedio 141.9 córdobas. El litro de diésel se cotiza en 31.40 córdobas, por galón se comercia en promedio en 118.86 córdobas.

El economista Maykel Marenco señaló que las alzas en el combustible tienen un efecto de “encadenamiento” en la cadena productiva nacional, por eso llamó a las autoridades a regular las alzas en los hidrocarburos.

“Una de las preocupaciones latentes es que la economía empezaba a tener ritmo, pero el aumento en los precios del combustible están propiciando un efecto de encadenamiento en todos los bienes y servicios a nivel nacional, la preocupación de esto es que a nivel internacional el precio del crudo va a bajar, se va a estabilizar pero a nivel nacional los precios del combustible no están regulados, no existe una fiscalización que no permita la especulación. A nivel nacional las variaciones a la baja son mínimas, son leves, en cambio las variaciones al alza son altísimas, entonces denota una disrupción en el mercado que empeora la calidad de vida del nicaragüense”, explicó Marenco a 100%Noticias.

Según especialistas, a pesar de que Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica, tiene los precios de hidrocarburos más altos, que bien superan en un 15 % los de países vecinos, lo que impacta en los precios de los productos de la canasta básica, cuyo costo actualmente se aproxima a los 420 dólares.

Nicaragua no tiene regulaciones sobre los precios de los combustibles, cuyo negocio, según investigaciones periodísticas y expertos, está en manos de la familia del presidente Daniel Ortega.