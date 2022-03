Países centroamericanos congelan precios del combustible, mientras Daniel Ortega se hace el “sueco”

Congelar el precio de los combustibles no figura en el plan de los Ortega Murillo porque están en el jugoso negocio de los hidrocarburos.

Luego que la invasión rusa en Ucrania provocó el incremento acelerado en los precios del petróleo, algunos países centroamericanos han adoptado medidas para reducir el impacto en los precios de los combustibles. Sin embargo, en Nicaragua el régimen de Daniel Ortega se hace el “sueco” frente a las necesidades de millones de nicaragüenses que sobreviven con el salario mínimo.

Al respecto, un economista nicaragüense bajo anonimato manifestó que Ortega siempre se ha mantenido “indiferente” frente a la realidad que viven las familias pinoleras.

“La reacción del Señor Ortega, siempre han sido indiferentes, y se hace el sueco, como si las cosas/hechos no estuvieran sucediendo. Así fue con la pandemia; así fue con la mueca de las elecciones; con la invasión de Putin a Ucrania. En fin, Ortega no vive la realidad nicaragüense, vive su vida con indiferencia ante las necesidades de la población”, expresó

LEER MÁS: Aumento de remesas a Nicaragua por ola de exiliados

En Guatemala, el gobierno aprobó un subsidio temporal para dos combustibles, es decir que los consumidores de diésel y gasolina regular recibirán un apoyo de parte del Estado ante la escalada de precios a nivel internacional que encarece el local.

Sin embargo, este tipo de medidas son un “espejismo” para los nicaragüenses debido a que la pareja dictatorial está en el jugoso negocio de los combustibles.

“Jamás bajará el precio del combustible en Nicaragua, sencillamente porque es un negocio de la familia gobernante, ayer La Prensa reportó que Ortega tiene un sobre precio de C$30.00 y con ese margen podría bajar el precio actual, pero, no lo hará”, sostiene

El especialista manifestó a 100%Noticias que no hay medidas económicas que puedan aliviar el bolsillo de las familias “Ortega vive del dinero de la población, por eso ahora son más violentos con la recaudación vía DGI, política de tránsito, y cobros en los ministerios, por servicios públicos”.

Respecto al incremento en los precios de los productos de la canasta básica, el economista señala que las familias solo hacen dos tiempos de comida “Sobre los alimentos, todos han subido, unos más que otros. Ahora la población nicaragüense está comiendo menos, hay una tendencia a comer uno o dos tiempos máximo. La pobreza es galopante y creciente en Nicaragua. Hay inseguridad alimentaria nutricional. Aunque hay ley de seguridad alimentaria nutricional en Nicaragua ninguna se aplica ni se cumple”.

Con crisis política no hay alternativa económica

Mientras tanto, la economista Edipcia Dubón considera que Ortega está atrapado en su propio “laberinto” por respaldar abiertamente a Rusia sin medir las consecuencias.

“Ahora se conocen los efectos de la guerra y las implicaciones para la vida humana y para la familia ucranianas, de alguna manera está manteniendo un bajo perfil en esa gestión a partir de la declaración del Consejo de Seguridad cuando se evidenció que no había un respaldo abierto ni siquiera de lo que se suponía que eran aliados”

SEGUIR LEYENDO: EEUU recuerda a Daniel Ortega que Nicaragua vende más de lo que compra al mercado estadounidense

Dubón resaltó que Ortega no tiene capacidad de acción para resolver las condiciones de las familias pinoleras “este efecto exógeno caen Nicaragua en un momento donde hay un deterioro marcado en las condiciones económicas para las familias nicaragüenses que arrastraban un incremento del costo de la vida, qué es ahora se adiciona este efecto colateral de la guerra”

La exdiputada sostiene que mientras no exista una salida política a la crisis no habrá alternativas económicas que alivien a las familias “la falta de credibilidad política del régimen hace que no sea un sujeto de inversión extranjera directa que pueda inyectar recursos a la economía nacional y reverdecer los sectores comerciales sino que está en una condición de dependencia de la cooperación internacional que cada vez más es diminuta (....) mientras no haya una salida política para el país difícilmente va a haber alternativas económicas que puedan hacer viable y sostenible la economía nacional y sobre todo dar oportunidades para generar mejor ingreso”

El martes el precio del petróleo intermedio de Texas (WTI) registró una subida del 2,22 %, hasta 98,58 dólares el barril, después de varios días seguidos de bajada, ante las perspectivas de un largo conflicto en Ucrania y la crisis a la que Rusia se va a ver abocada.