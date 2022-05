Economistas desmienten a Ortega, precio de combustibles no es el único factor que elevan costos de vida

Luego que el dictador Daniel Ortega aseguró que con el congelamiento de los precios de los combustibles los empresarios no pueden decir que todo está caro. Algunos economistas consultados por 100%Noticias desmintieron a Ortega porque el precio de los hidrocarburos no es el único factor que lleva a la subida de precios.

En primer lugar, el economista Julio Sevilla señaló que Nicaragua tiene el segundo combustible más caro de Centroamérica, por lo cual la medida traería cierto alivio a los hogares nicaragüenses. Sin embargo, es insuficiente.

“El precio del combustible no es el único factor que lleva a la subida de precios ya que los precios internacionales de los alimentos y artículos duraderos han subido por problemas en la cadena de suministros a nivel global a consecuencia de la pandemia”, dijo Sevilla.

En segundo lugar, el especialista señaló que en Nicaragua los salarios son bajos, los que se han deteriorado aún más por la alta inflación, “no hacen nada para mejorar los salarios o bajar los costos de manera significativa”

Respecto al congelamiento de precios de los combustibles, el economista Roberto D’Andrea explicó a 100%Noticias que la medida no es sostenible porque cuando no puedan sostener el subsidio los precios incrementarán nuevamente.

“Es una medida económica no la podemos negar, pero está basada en un subsidio, es decir de algún lado tiene que sacar el dinero puede ser de las reservas del Banco Central o de préstamos internacionales por lo cual no es una medida sostenible en el mediano y largo plazo” indicó

D’Andrea considera que la medida gubernamental no durará mucho tiempo porque las reservas del BCN son limitadas “cuando no puedan sostener el subsidio en el mediano o corto van a tener que incrementar los precios de los combustibles estas declaraciones de Daniel Ortega son muy cortoplacista y no es sostenible, me parece que estás declaraciones populistas conllevan a un deterioro de la economía”

Por otro lado, el especialista recordó que las empresas no viven solo de gasolina y gas, principalmente aquellas que se dedican a la producción de granos básicos que requieren fertilizantes para sacar adelante sus cosechas.

“Nosotros no producimos fertilizantes, sino que importamos insumos, los mezclamos y los vendemos. A nivel mundial los insumos están subiendo entonces las empresas no van a perder van a tener que subir ese precio del fertilizante”

Otro factor importante es la inflación, el experto señaló que el ingreso per cápita en Nicaragua es uno de los más bajos.

“El incremento de precios de los fertilizantes como dijimos va a llevar a un incremento en la canasta básica no hay forma de que se evite, el problema que tiene este gobierno es que está apostando en el corto plazo, creo que se siente un poco débil y no quiere una reacción social fuerte”

100%Noticias consultó a otro economista, quien pidió anonimato, explicó que, aunque el plan de ahorro es correcto no es suficiente porque es una crisis que escapa de las manos del régimen.

“La situación que está pasando Nicaragua no necesariamente es culpa del gobierno, aquí hay que ser bastante objetivos, la situación económica mundial está afectando a todos los países porque todos los países ahora estamos interconectados, primero la guerra de Rusia contra Ucrania nos afecta de manera directa, estamos viendo un combo de crisis provocada por la pandemia que no termina de resolverse, luego una crisis de contenedores en China que se puede agravar por la pandemia que está nuevamente golpeando ese país”, explica

A estos factores, el economista suma la inflación a nivel mundial “el gobierno está tomando una medida correcta para tratar de enfrentar la crisis y que esto no se salga de control obviamente esto no va a resolver el problema”

En Nicaragua, el experto prevé que la inflación aumente dos dígitos “no es que los precios van a bajar con este ahorro si no lo que se está tratando es reducir el gasto qué es lo que tiene que bajar del gobierno hasta la misma familia es tiempo de ahorro y de racionalización del gasto (...) el gobierno está tratando de insertarse en las medidas de respuesta a la crisis que están haciendo muchos países”

El economista Julio Sevilla considera que el régimen podría hacer más, por ejemplo, reducir los costos de la energía eléctrica y el combustible a un nivel más comparable al resto de la región porque los altos costos inhiben el dinamismo económico y pueden llevar a pérdida de empleos y a una desaceleración económica.

“Los costos de la energía eléctrica en Nicaragua son los más altos de Centroamérica por mucho, ya que son más del 50% más caros que los de El Salvador y Honduras, que son los siguientes en la lista”, sostuvo.