Sanciones a Eniminas es un golpe al patrimonio de la “mafia” en el poder, dice Enrique Sáenz

Luego que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a la minera estatal nicaragüense Eniminas para bloquear los ingresos del régimen de Daniel Ortega por exportación de oro, el analista económico, Enrique Sáenz, señaló que las medidas económicas afectan directamente el patrimonio de la “mafia” en el poder. El departamento del Tesoro indicó que dicha sanción es por el acercamiento del régimen en Nicaragua con Rusia y por el encarcelamiento de líderes opositores.

En el programa “La economía de Nicaragua en 10 minutos”, Sáenz explicó cómo inició el negocio del oro en el país, tanto así que las exportaciones superaron a los rubros tradicionales como el café y la carne.

“En pocos años el oro se colocó a la cabeza como principal producto de exportación del país. En el 2017 las exportaciones totales de oro representaron 327 millones de dólares, 868 millones de dólares en 2021, según datos del Banco Central. Estos datos permitían visualizar que al terminar 2022 las exportaciones superarían los mil millones de dólares”, explicó

El especialista señaló que Estados Unidos es el principal destino de las exportaciones. En “2018, en el 2019 y en el 2020, el 100% del oro que se exportó tuvo como destino Estados Unidos. En el 2021 más del 95% de las exportaciones de oro también tuvieron como destino a Estados Unidos” indicó.

Asimismo, informó que las exportaciones de oro representaron el 25% de las exportaciones totales, es decir por cada $4 que exportaba el país, un dólar fue por oro en el 2021.

Aunque las exportaciones han dejado jugosas ganancias, el economista señaló que esto no se traslada ni al Estado ni a los trabajadores mineros debido a que el número de asegurados en el sector no llegan a los seis mil trabajadores y gozan de grandes exenciones fiscales, es decir que los impuestos que pagan son reducidos.

“Ortega (...) tiene crucificado al país con concesiones mineras, casi el 10% del territorio nacional se encuentra otorgado en concesiones mineras a distintos tipos de empresas (...) Eniminas es una empresa estatal que vean qué casualidad no es una empresa antigua, fue establecida en el 2017, qué casualidad, cuando empezaron a despuntar de manera espectacular las exportaciones de oro”

En este sentido, Sáenz señaló que el régimen de Ortega otorgó facultades a Eniminas que desde el poder político tiene la facultad de asociarse a empresas que ya estaban establecidas o empresas que han tenido nuevas concesiones y desde allí participar en estas jugosas ganancias

“El registro de estas empresas comerciales constituida con participación de Eniminas están en un registro tutelado por el Ministerio de Energía y Minas entonces podríamos decir el gato cuidando la leche porque el Ministerio de Energía y Minas es el que otorga las concesiones mineras, vigila el otorgamiento de las concesiones mineras, el que puede revocarlas y el que tutela el registro donde tienen que asentarse todas las empresas que hacen beneficios de la explotación del oro”

Trasiego de oro venezolano

Respecto al trasiego de oro venezolano, el economista considera que las sanciones representan un golpe a uno de los motores de acumulación de millones de dólares de la mafia en el poder.

El experto aclaró que estas sanciones no afectan al pueblo nicaragüense “primero, vuelvo a repetir esto casi 900 millones de dólares prácticamente no pagaban impuestos, en consecuencia no se castigan las finanzas públicas, estas exportaciones de oro se concentraban en manos de empresas prácticamente todas extranjeras por supuesto con la sociedad por debajo de la mesa de empresas propiedad de la mafia en el poder, obviamente el pueblo nicaragüense no reciben utilidades ni es accionista de esas empresas, al igual que ocurrió con Bancorp esta es una sanción que afecta directamente el patrimonio de la mafia en el poder, uno de sus mecanismos de acumulación y a lo mejor hasta un mecanismo de trasiego de oro proveniente de Venezuela”

La Empresa Nicaragüense de Minas (Eniminas) fue creada en 2017 por el régimen de Ortega para controlar el sector minero y regular la extracción del oro, y gran parte de sus beneficios han acabado en manos de miembros del Gobierno, según apuntó el Tesoro.

De acuerdo con la misma fuente, las exportaciones de oro de Nicaragua a Estados Unidos aumentaron un 30 % en 2021, con más de 744 millones de dólares.