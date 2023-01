Sube precio de la porción de frijoles cocidos en Managua

Algunas comerciantes de frijoles cocidos consultadas, explicaron que “no queda de otra” al aumentar el precio de los frijoles cocidos debido al alto costo de la libra en los mercados capitalinos

Comer gallopinto, pronto podría ser un lujo en Nicaragua, debido al incremento en la porción de frijoles cocidos en Managua, en donde las amas de casa y pequeños negocios que se dedican a la venta, se han visto obligadas a aumentar en el 100% el costo de la porción.

Algunas comerciantes de frijoles cocidos consultadas, explicaron que “no queda de otra” al aumentar el precio de los frijoles cocidos debido al alto costo de la libra en los mercados capitalinos, más el valor de la leña que utilizan para su cocción.

“Ya no se puede dar a 10 córdobas la tasa de frijoles cocidos. La libra está cara, la estoy comprando a 40 córdobas en el mercado Oriental y aparte de eso, la leña está más cara, una raja me cuesta 20 córdobas y el manojo que normalmente se compra, me cuesta 10 córdobas cada uno”, expresa doña Mercedes Rivas.

“Ahorita que fui al mercado, gasté 280 córdobas en 7 libras de frijoles y todavía me falta comprar la leña para eta nueva tanda que voy a cocinar”, afirma.

Rivas tiene poco más de 10 años de vender frijoles cocidos y hielo, dice que ya no es posible mantener el precio de los 10 córdobas de la tasa de frijoles cocidos.

“Hasta el recibo de agua me viene más caro. Por 10 córdobas yo daba una tasa pequeña, pero al tener que subir de precio, voy a tener que dar taza y media de frijoles cocidos. Ahora, los clientes se molestan cuando se les dice que ya no vendo 10 córdobas”, detalla la señora.

Hasta el momento, los comerciantes de los mercados no han explicado a que se debe el alza en el precio de los frijoles, tomando en cuenta que en los mercados, este grano se encuentra con facilidad.