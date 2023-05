Los vendedores de queso del mercado Iván Montenegro señalan que hay escasez del producto, pero no explican las razones del desabastecimiento

El queso amenaza con desaparecer de la dieta de los nicaragüenses, en los últimos días, comprar una libra de este lácteo se ha vuelto un lujo entre las familias, debido a un alza que asfixia a los consumidores.

Actualmente, la libra de queso en el mercado Iván Montenegro, el de referencia para la compra de este lácteo, se cotiza entre los 95 y 96 córdobas. El valor de la libra de queso para quienes compran por mayor, es de 93 córdobas, señalaron algunos comerciantes consultados.

Los vendedores de queso del mercado Iván Montenegro señalan que hay escasez del producto, pero no explican las razones del desabastecimiento.

“No está entrando mucho queso, los productores no nos dan una respuesta positiva, solo nos dicen que está escaso”, explicó una comerciante consultada.

En el mercado Iván Montenegro, se pudo apreciar que en los tramos mayoristas de queso, el producto se mantiene escaso. “Hasta la crema ha subido de precio considerablemente”, señaló la comerciante.

Precio impagable en pulperías de Managua

100% NOTICIAS realizó un sondeo por algunas pulperías ubicadas en el sector del Distrito Seis de Managua y se pudo constatar que la libra de queso se ofrece a 104 córdobas, mientras que la media libra de queso seco, cuesta 52 córdobas.

Los propietarios de pulperías señalan que el queso se ha disparado considerablemente en los mercados de Managua y advirtieron que probablemente sigan incrementando su valor.

“Es probable que para la próxima semana el queso suba más, porque casi no está entrando, no se sabe si es por exportación o porque no están produciendo mucho los finqueros”, expresó un dueño de pulpería al ser consultado al respecto.

En otros puntos de Managua, la libra de queso seco se cotiza hasta en 110 córdobas, pero los dueños de pulperías señalan que el valor real del queso en las ventas podría ser entre los 120 y 130 córdobas.

“El precio en las ventas es sobre el 25% del valor del mercado, es decir, que si la libra cuesta 100 córdobas, nosotros venimos y lo multiplicamos por el 25 o 30 por ciento y ese es el valor de la ganancia al pulero”, explicó otro comerciante consultado al respecto.

“El valor real de la libra de queso en la venta es hasta de 120 córdobas lo que pasa es que nosotros no le hemos subido mucho porque para la gente es impagable”, señaló.

¿Cómo sustituir el queso?

Rubén Arriola, de la Consultoría de Gestor al Consumidor (CGC), llamó a la población a no consumir queso y que contrario a ello, se sustituya por las verduras de temporada, las que se encuentran un poco asequibles en mercados y pulperías.

“Con la nueva alza del queso, podemos sustituirlo con productos como las verduras de la temporada, pastas alimenticias, ensaladas, productos de soya y otros productos para poder alimentarnos”, dijo Rubén Arriola en Managua.

“Castiguemos a los especuladores, diciendo no a la compra del queso”, agregó el defensor de los consumidores.

Hasta el momento, ninguna entidad del régimen en Nicaragua ha informado a qué se debe el alza en el precio del queso, a pesar de que todos los lunes, el Ministerio de Fomento, Industria y Comercio (Mific), brinda un detalle de los productos de la Canasta Básica que suben o bajan de precio.