¿Qué hacen los nicaragüenses con las remesas que reciben?

El flujo de remesas en el I trimestre de 2023 creció más del 60% en comparación con el mismo periodo de 2022

Rosaura es una mujer de 30 años que vive de la remesa que le envía su esposo desde Costa Rica. Él tiene apenas tres meses fuera del país, pero ella asegura que a pesar de que lo extrañan mucho, su nivel de vida junto a sus niñas ha mejorado, gracias al dinero que su marido envía.

Ellos son padres de dos niñas, una de ellas con discapacidad. Desde que se casaron, hace 8 años, Alfredo (nombre ficticio), solo había trabajado en zona franca, pero el salario no les ajustaba, asegura Rosaura.

“Nos conocimos en la zona franca, pero yo dejé de trabajar con el primer embarazo. La niña nos nació con Síndrome de Down y desde entonces él me dijo que me dedicara a cuidarla. Luego nació la otra niña y la vida se nos hizo más difícil”, señala Rosaura.

Así que cansados de batallar contra el alto costo de la vida y el bajo salario, Alfredo decidió emigrar a Costa Rica, donde está trabajando en construcción.

“Estos tres meses han sido duros, porque las niñas preguntan por su papa, pero la remesa compro la comida y puedo darle a ellas gustitos que antes no me alcanzaban. Hasta las puedo llevar a comer los fines de semana, porque él me manda 250 dólares quincenales”, señala.

“Con ese dinero pago el agua, la luz y el internet. Compro la comida y las cosas que necesitan mis hijas”, señaló.

Al igual que Rosaura, miles de nicaragüenses pagan sus gastos con el dinero de las remesas, que según el Banco Central de Nicaragua, en el I trimestre de 2023 alcanzaron un monto de 1,020.3 millones de dólares, registrando un crecimiento interanual de 61.3 por ciento, equivalente a 387.7 millones adicionales a lo registrado en igual período de 2022 (US$ 632.6 millones).

Los principales países de procedencia de las remesas recibidas en el trimestre continuaron siendo Estados Unidos (81.2%), Costa Rica (7.7%), España (6.4%), Panamá (1.3%), y Canadá (0.7%), que en conjunto representaron el 97.3 por ciento del total.

Remesas las pagan en córdobas

En la fila para cobrar en una casa remesadora, una jovencita de unos 20 años conversaba por teléfono, al parecer con una amiga, y le aseguraba que pagaría la universidad y que le quedaban 50 dólares para salir a tomar algo, aunque decía que no sabía cómo iba a pagar el pasaje de la quincena para ir a clases.

En ese mismo lugar, una señora de unos 60 años, a quien llamaremos Bertha, pidió permiso para sentarse mientras llegaba su turno, pues sufre várices y no soporta estar mucho tiempo de pie. A ella la acompañaba una niña de unos 8 años y un pequeño de 5.

“Mi hija se fue a España hace un año 1 año, porque era contadora y cerraron la organización en la que trabajaba. Al principio fue duro, pero como no tenemos casa y vivimos alquilando, ella decidió irse. Me manda 500 dólares y con eso pagamos todos los gastos, desde la casa hasta la colegiatura de la niña”, señala la señora.

Otra joven con la que pudimos conversar manifestó que su mamá se fue con un “coyote” hacia Estados Unidos y que prestó 6 mil dólares para cubrir los gastos y ahora están pagando al prestamista, pero señaló la dificultad que tiene, porque ahora las remesas las recibe en córdobas.

“El señor que nos hizo el préstamo cobra en dólares y ahora en la Western Union solo pagan córdobas y eso es un gran problema, porque me dan una cantidad por la remesa y a la hora de convertir esos córdobas a dólares más bien tengo que ajustar para poder pagar”, apostó.

Al igual que ella, doña Bertha también se quejó, porque asegura que el alquiler de la casa lo paga en dólares y “salgo perdiendo cuando compro los dólares, porque me los venden carísimo”.

Asimismo, también se queja de que cada mes la comida sube de precio y a veces hace “milagros” para comprar lo necesario.

“Yo sé que mi hija se mata de interna allá y me da pesar pedirle más dinero, pero es difícil vivir con 500 dólares porque cada mes la comida sube y sube. Todo lo que es carne y queso sube sin parar, no se halla qué hacer”, prosiguió la señora.

En una fila para retirar remesas se escuchan las mil y una historias, pero en realidad, la mayoría de nicaragüenses subsiste con el envío de dinero que hacen sus familiares.