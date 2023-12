11:58 AM

En el año 1984, mientras Nicaragua se encontraba inmersa en una guerra civil que la mantenía aislada de las luces de Hollywood, una invención revolucionaria, el VHS, trajo consigo la posibilidad de disfrutar de las películas más recientes.

Este fue el medio por el cual los nicaragüenses, en medio de la contienda, se deleitaron con las hazañas del intrépido policía de Beverly Hills, Axel Foley, interpretado por el joven comediante afroamericano Eddie Murphy, una estrella en ascenso de Saturday Night Live.

Aquellos tiempos turbulentos se tornaban más llevaderos gracias al desbordante humor de Murphy, quien, a pesar de las circunstancias adversas, lograba arrancar sonrisas y evocar sentimientos encontrados de culpa y nostalgia.

Culpa, porque las autoridades sandinistas sostenían que las producciones de Hollywood buscaban manipular mentes en nombre del imperio y la CIA, mientras ellos mismos disfrutaban de placeres "burgueses" en sus mansiones confiscadas y clubes privados.

Leer más: Las películas y programas más vistos en Netflix pueden sorprenderte

Nostalgia, porque, de manera innata, se sabía que el cine y el humor trascienden fronteras, entreteniendo y dejando huella en las generaciones, siendo nosotros testigos de la era de Axel Foley.

La noticia que circula ahora es tan sorprendente como emocionante para la generación ochentera, al ver un adelanto de la cuarta entrega de "Un Policía Suelto en Hollywood". En la era de los streamings, donde todo es posible, la posibilidad de revivir las historias que hicieron felices a nuestras vidas en medio de la guerra se vuelve una realidad palpable.

Esta semana, Netflix hizo el anuncio esperado: "Policía de Beverly Hills: Axel Foley" lanzó su tráiler, acompañado de un nuevo póster que evoca la icónica insignia de Eddie Murphy de entregas anteriores.

La imagen contrasta el rostro del comediante de los años 80, pero también se revela como una estrategia de marketing inteligente, recordando a los espectadores la esencia de las primeras películas que definieron al inolvidable Axel Foley.

Eddie Murphy, quien ha experimentado un renacimiento en su carrera con éxitos recientes como "Coming 2 America" y "Dolemite Is My Name", demuestra su habilidad para mantenerse relevante.

En una era donde se valora cada vez más la propiedad intelectual, franquicias como Beverly Hills Cop están destinadas a atraer tanto a jóvenes como a mayores, gracias al atractivo intemporal de las películas y al humor característico de Murphy que no ha perdido su esencia.

La decisión de Murphy de retomar el papel de Axel Foley no fue fácil. A pesar del amor por el personaje y la franquicia, el comediante revela en una entrevista con Desus & Mero que no sintió presión alguna.

Para él, la clave está en contar con un guión impecable antes de embarcarse en el proyecto, y Netflix, después de 15 años de intentos, parece estar listo para hacerlo realidad.

La pregunta que flota en el aire es ¿por qué Eddie Murphy decidió regresar? La respuesta, según Murphy en una entrevista con Collider, reside en el papel fundamental de Jerry Bruckheimer, el productor original, en el proceso de desarrollo del guión.

La presencia de Bruckheimer, experto en cuidar propiedades nostálgicas, fue crucial para dar forma a la secuela. Murphy destaca el conocimiento y la visión de Bruckheimer, quien también ha dejado su huella en éxitos como "Top Gun: Maverick" y "Bad Boys". El actor está emocionado de que el público vea el resultado final, confiando en que esta entrega mantendrá viva la esencia de Beverly Hills Cop.