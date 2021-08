Memes, burlas y dramas llueven por rumor de ruptura de Belinda y Nodal

10:58 a.m.

Ciudad de México, 23 ago (EFE).- Los cantantes mexicanos Belinda y Christian Nodal volvieron a ser tendencia, esta vez no por su amor de ensueño que desde hace meses llevan viviendo, sino por una supuesta ruptura que devino en memes, burlas y dramas en las redes sociales.



El fin de semana el cantante de "Adiós amor" levantó rumores tras dejar de seguir a su prometida en su cuenta de Instagram y borrar todas sus fotos e historias de su perfil, dejando únicamente una vieja foto del personaje Speedy González de los "Loony Tunes".

Esto sucedió luego de que ambos compartieran amorosas y divertidas escenas de que se encontraban disfrutando de unos días en Disney World por el cumpleaños de Belinda, que celebra el 15 de agosto.



Si bien hubo mensajes de tristeza en torno a la posible separación de los futuros esposos, muchos de los seguidores se mostraron optimistas ante el suceso, puesto que esperan que con el corazón roto, Nodal retome sus grandes éxitos.



"Se vienen unos tremendos éxitos, raza, Nodal borró fotos con Belinda y ya no se siguen. Que comience el despecho", expresó Oswaldo García en Twitter.



No obstante, algunos más intuitivos, aseguraron que se trata de una nueva estrategia publicitaria que los cantantes están tomando para el lanzamiento de nueva música.



"Todo el mundo hablando del chisme de Nodal y Belinda, pero estoy 1.000 % segura de que pronto sacará nueva música y solo quieren causar alboroto", publicó la usuaria Natalia en la misma red social.



Según señalaron algunos, los cantantes tendrían en puerta una importante colaboración juntos y no es la primera vez que Nodal elimina sus fotografías para dar paso a algún nuevo sencillo.

Sin embargo, lo que más proliferó de este alboroto fueron las burlas, entre las que ocupó un lugar especial la actriz Daniela Luján, quien en la infancia causó controversia al reemplazar a Belinda en la famosa telenovela "Cómplices al rescate" (2002).



"Daniela Luján lista para tomar el lugar de Belinda", escribió Ángel Uriel con una foto de la actriz vestida de novia para el programa de televisión del que ahora es parte, "Una familia de diez".



Pero además de ella, también protagonizó los memes el cantante Lupillo Rivera, supuesta expareja de la artista y quien en numerosas ocasiones ha sido blanco de burlas desde que Nodal y Belinda se comprometieron el pasado 25 de mayo.