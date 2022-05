Ciudad de México 18 may (EFE).- El cantante mexicano Christian Nodal exhibió este miércoles una supuesta conversación que mantuvo con Belinda para mostrar que la cantante le pedía dinero para cuidados personales y para sus padres.

"Cuando me cansé de dar se acabó todo", escribió Nodal en Twitter y compartió una captura de pantalla del WhatsApp de una supuesta conversación con su exnovia.

El intérprete del regional mexicano mostró las imágenes después de recibir una serie de críticas indirectas por parte de la madre de su exprometida, Belinda Schüll.

20 años recogiendo los frutos de su hija hasta dejarla sin nada.

Déjenme en paz, yo estoy sanando.

No les molesto, ni siquiera exijo mis créditos en canciones o en la vida.

todo lo bello que está pasando se lo merece y también me costo a mi.

Cuando me canse de dar se acabo todo. https://t.co/CDckvvgnda pic.twitter.com/NDs9RGgn2s