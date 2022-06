Shakira y Piqué supuestamente en proceso de separación, buscan obtener custodia de sus hijos

9:45 a.m.

Medios españoles reportaron que aunque la famosa pareja no están casados, sí buscarían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos hijos

Medios europeos aseguran que Shakira y Gerard Piqué supuestamente se encuentran en proceso de separación, tras fuertes rumores de que el futbolista le fue infiel a la cantante. Hasta el momento, ninguno ha dado alguna declaración al respecto, ni han confirmado la separación.

El portal digital Infomalia del medio El Economista reportó que aunque la cantante y el futbolista no están casados, sí buscarían emprender acciones legales para obtener la custodia de sus dos hijos: Milan y Sasha.

Fuentes confiables informaron al medio que la artista no quiere continuar viviendo en Barcelona debido a que en España es acusada de defraudar 14,5 millones de euros al Fisco, simulando no residir en el país y ocultando ingresos mediante un entramado con sede en paraísos fiscales.

“Hacienda la persigue desde hace años, por lo que tiene intención de mudarse e instalarse en otro país. Con sus hijos, por supuesto. Y aquí empiezan los problemas: Piqué se niega a separarse de sus hijos y alude a que los niños nacieron en Barcelona”, indica el medio español.

Sobre la supuesta infidelidad

El periódico de Barcelona en su podcast Mamarazzis asegura que la cantante de éxitos como Antología, habría descubierto que su pareja la habría engañado con una modelo de 20 años.

“Lo que me comentan a mí (según sus fuentes)... me dicen: Shakira ha pillado a Piqué con otra y se van a separar... me dicen: Eso es así, ha ocurrido, por eso hay distancia”, señalaron Lorena Vázquez y Laura Fa, periodistas y conductoras del programa.

Las periodistas revelaron algunas características de la presunta joven. “Una rubia de unos 20 años. Está estudiando y trabaja como azafata de eventos”

Durante sus últimas apariciones públicas, Shakira y Piqué fueron abordados por varios periodistas y fotógrafos de Europa Press respecto a su presunta separación, pero ambos decidieron evadir a la prensa.