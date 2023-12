Telemundo invita a votar por la mujer más inspiradora del 2023, destacan a Sheynnis Palacios

La cadena de noticias Telemundo consulta a internautas de Facebook sobre mujeres cuyas historias inspiraron a las masas este 2023, entre ellas la nicaragüense Sheynnis Palacios, Mis Universo 2023, Jennifer López, y las colombianas Shakira y Karol G.

Palacios, joven modelo con trayectoria en Nicaragua, tiene una historia de lucha para alzanzar sus sueños en un país en desarrollo. Palacios participó en certámenes nacionales y luego obtuvo títulos de belleza internacionales, su tesón y entrega le han permitido alcalzar sus metas.

En la encuesta de la televisora estadounidense, Sheynnis Palacios debuta con Shakira, una artista que vivió su mejor año este 2023, ubicándose entre las artistas latinoamericanas de mayor influencia y haciendo de su música himnos para las mujeres.



Además Miss Universo se mide en popularidad e inspiración con la boricua Jennifer López y la colombiana Karol G, ambas artistas influyentes con transformaciones de vida dignas de aplaudir.

Además de los votos, los comentarios no se han hecho esperar en apoyo a Sheynnis Palacios, de nicaragüenses y también de personas de otros países.

"Sheynnis Palacios la verdad es una gran inspiración. Todo tiene que ver con su forma de ser y por la esencia de su personalidad y sobre todo mucha humildad", comentó en el post de Telemundo Sayonara Rodríguez.

Mientras Karla González escribió "Miss Universo. Realmente una historia de via inspiradora, de retos y sobre todo de perseverancia".

Amante de los animales

En un video publicado desde la redes sociales de Miss Universo 2023 Sheynnis Palacios, compartió seis cosas de las que gusta o prefiere como alimentos o pasatiempos.

"Estas son seis cosas sobre mi. Me encantan los juegos mentales y uno de ellos son los rompecabezas. Dos me gusta jugar fútbol y nunca digo que "no" a un partido amistoso", dijo Palacios para luego susurrar que su equipo favorito de fútbol es el Miami FC.

La beldad nicaragüense enlistó que dormir es otra cosa que le gusta hacer "amo dormir y puedo dormirme en un minuto y donde sea", añadió Palacios, quien dijo que ama los animales "tengo 6 perros y tres gatos y en un futuro quiero crear una fundación de Rescate Animal", dijo Palacios.

Miss Universo 2023 dijo que para practicar la pronunciación de palabras en inglés y en español, uso un lápiz en su boca y por último confesó que no le gusta la pizza.

"La única pizza que como es la hawaiana", dijo Palacios, quien adelantó estará compartiendo más sobre ella en un comunicado oficial de Miss Universo "entonces asegúrense de estar atentos. Un besote", dijo Sheynnis Palacios.