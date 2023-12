Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios se encuentra en Jakarta, Indonesia

La nicaragüense Sheynnis Palacios Cornejo, Miss Universo 2023, amaneció esta semana en Jakarta, Indonesia, uno de los países que forman parte de su gira como la nueva reina de belleza.

“Hola, hola a todos, llegué a mi destino final, si, Indonesia”, dijo Palacios a través de una historia publicada en su cuenta oficial en Facebook.

Además, Palacios publicó videos y fotografías de su habitación, así como la hermosa vista que tiene de la ciudad.

Como parte de su reinado, Sheynnis Palacios, podrá disfrutar de viajes con todo, incluido a destinos de todo el mundo.

LEER MÁS: Miss Universo Sheynnis Palacios inicia gestión para llegar a Nicaragua

La organización de Miss Universo ha oficializado que la gira por el continente asiático obedece a compromisos con marcas promocionales afiliadas a la organización.

Seis cosas que le gustan

En un video publicado desde la redes sociales de Miss Universo 2023, Sheynnis Palacios, compartió seis cosas que le gustan o prefiere como alimentos o pasatiempos.

"Estas son seis cosas sobre mi. Me encantan los juegos mentales y uno de ellos son los rompecabezas. Dos me gusta jugar fútbol y nunca digo que "no" a un partido amistoso", dijo Palacios para luego susurrar que su equipo favorito de fútbol es el Miami FC.

LEER MÁS: Sheynnis Palacios la reina universal que defiende a los animales de la calle

También dijo que dormir es otra cosa que le gusta hacer "amo dormir y puedo dormirme en un minuto y donde sea", añadió Palacios, quien dijo que ama los animales "tengo 6 perros y tres gatos y en un futuro quiero crear una fundación de Rescate Animal".

Contó que para practicar la pronunciación de palabras en inglés y español, utiliza un lápiz en su boca y por último confesó que no le gusta la pizza.

"La única pizza que como es la hawaiana", dijo Palacios, quien adelantó estará compartiendo más sobre ella en un comunicado oficial de Miss Universo "entonces asegúrense de estar atentos. Un besote", dijo Sheynnis Palacios.